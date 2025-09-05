МИД РФ настойчиво призывает Японию признать свою вину во Второй мировой войне

МИД России призвал японские власти полностью признать международно-правовые последствия Победы союзных государств во Второй мировой войне и свою ответственность за развязывание мирового конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, посвященном итогам войны на Тихом океане.
«Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия Победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта», — подчеркнули в МИД РФ. Ведомство также анонсировало продолжение просветительской и военно-мемориальной работы совместно с единомышленниками для выявления новых свидетельств преступлений Японии в 1930-40-е годы.
Япония отказалась направлять официальную делегацию на военный парад в Пекине по причине того, что Токио в принципе отказывается признавать проигрыш Китаю и другим странам во Второй мировой войне. Исключением для Японии являются только США. Все подробности по этому поводу — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.