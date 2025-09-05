МИД РФ настойчиво призывает Японию признать свою вину во Второй мировой войне

МИД РФ отмечает, что Япония до сих пор не признала свою ответственность за развязывание Второй мировой войны
МИД России призвал японские власти полностью признать международно-правовые последствия Победы союзных государств во Второй мировой войне и свою ответственность за развязывание мирового конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, посвященном итогам войны на Тихом океане.

«Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия Победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта», — подчеркнули в МИД РФ. Ведомство также анонсировало продолжение просветительской и военно-мемориальной работы совместно с единомышленниками для выявления новых свидетельств преступлений Японии в 1930-40-е годы.

Япония отказалась направлять официальную делегацию на военный парад в Пекине по причине того, что Токио в принципе отказывается признавать проигрыш Китаю и другим странам во Второй мировой войне. Исключением для Японии являются только США. Все подробности по этому поводу — в материале URA.RU.

