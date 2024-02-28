Кличко заявил, что ВСУ продолжат терять территории после Авдеевки

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
По словам Владимира Кличко, если Запад не поставит оружие Киеву, то ВС РФ возьмут под контроль больше украинских территорий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После взятия Авдеевки российской армией ВСУ ждет эффект домино, страна продолжит терять территории. Это произойдет в том случае, если Запад не будет направлять военную помощь Украине. Об этом сообщил брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир Кличко.

«Вы видели Авдеевку?.. И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться как эффект домино», — заявил Кличко. Его слова передает издание Focus.

Ранее армия России вынудила ВСУ покинуть часть позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, этого удалось достичь с помощью массированных атак.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина продолжит терять свои территории в случае, если Запад не возобновит военную помощь Киеву. Он добавил, что страна может потерять земли не только на востоке, но и на южном направлении.

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После взятия Авдеевки российской армией ВСУ ждет эффект домино, страна продолжит терять территории. Это произойдет в том случае, если Запад не будет направлять военную помощь Украине. Об этом сообщил брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир Кличко. «Вы видели Авдеевку?.. И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться как эффект домино», — заявил Кличко. Его слова передает издание Focus. Ранее армия России вынудила ВСУ покинуть часть позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, этого удалось достичь с помощью массированных атак. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина продолжит терять свои территории в случае, если Запад не возобновит военную помощь Киеву. Он добавил, что страна может потерять земли не только на востоке, но и на южном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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