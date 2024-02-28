Кличко заявил, что ВСУ продолжат терять территории после Авдеевки

28 февраля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Кличко, если Запад не поставит оружие Киеву, то ВС РФ возьмут под контроль больше украинских территорий Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После взятия Авдеевки российской армией ВСУ ждет эффект домино, страна продолжит терять территории. Это произойдет в том случае, если Запад не будет направлять военную помощь Украине. Об этом сообщил брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир Кличко. «Вы видели Авдеевку?.. И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться как эффект домино», — заявил Кличко. Его слова передает издание Focus . Ранее армия России вынудила ВСУ покинуть часть позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, этого удалось достичь с помощью массированных атак. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина продолжит терять свои территории в случае, если Запад не возобновит военную помощь Киеву. Он добавил, что страна может потерять земли не только на востоке, но и на южном направлении.

После взятия Авдеевки российской армией ВСУ ждет эффект домино, страна продолжит терять территории. Это произойдет в том случае, если Запад не будет направлять военную помощь Украине. Об этом сообщил брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир Кличко. «Вы видели Авдеевку?.. И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться как эффект домино», — заявил Кличко. Его слова передает издание Focus. Ранее армия России вынудила ВСУ покинуть часть позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, этого удалось достичь с помощью массированных атак. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина продолжит терять свои территории в случае, если Запад не возобновит военную помощь Киеву. Он добавил, что страна может потерять земли не только на востоке, но и на южном направлении.