08 марта 2024

Поликлиника в Курске пострадал от падения беспилотника

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки сбитого беспилотника Вооруженных Сил Украины упали на поликлинику №6 и повредили крышу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет», — написал Старовойт в telegram-канале. Он отметил, что из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города. На месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

Ране сообщалось, что над Курском сбили беспилотник. ЧП произошло ночью.

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Обломки сбитого беспилотника Вооруженных Сил Украины упали на поликлинику №6 и повредили крышу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет», — написал Старовойт в telegram-канале. Он отметил, что из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города. На месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Ране сообщалось, что над Курском сбили беспилотник. ЧП произошло ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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