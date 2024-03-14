14 марта 2024

Медведев назвал «стыдобой» школьные туалеты на улице и призвал их «изничтожить»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал школьные туалеты на улице «стыдобой» и призвал их «изничтожить». Об этом политик заявил в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия».

«Это портит сразу настроение. Надо этим заниматься. Не доделали что-то, надо прямо сказать: простите, не доделали, доделаем сейчас. Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», — передает слова Дмитрия Медведева ТАСС.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что туалеты на улице остались лишь в ряде сельских школ. Он заявил, что не раз видел их во время личных поездок по России и призвал решить эту проблему.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал школьные туалеты на улице «стыдобой» и призвал их «изничтожить». Об этом политик заявил в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия». «Это портит сразу настроение. Надо этим заниматься. Не доделали что-то, надо прямо сказать: простите, не доделали, доделаем сейчас. Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», — передает слова Дмитрия Медведева ТАСС. Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что туалеты на улице остались лишь в ряде сельских школ. Он заявил, что не раз видел их во время личных поездок по России и призвал решить эту проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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