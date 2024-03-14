Медведев назвал «стыдобой» школьные туалеты на улице и призвал их «изничтожить»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал школьные туалеты на улице «стыдобой» и призвал их «изничтожить». Об этом политик заявил в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия».
«Это портит сразу настроение. Надо этим заниматься. Не доделали что-то, надо прямо сказать: простите, не доделали, доделаем сейчас. Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», — передает слова Дмитрия Медведева ТАСС.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что туалеты на улице остались лишь в ряде сельских школ. Он заявил, что не раз видел их во время личных поездок по России и призвал решить эту проблему.
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