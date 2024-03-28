Патриарх обсудит с Путиным отказ школ от урока нравственности

Патриарх Кирилл попросит Путина не исключать из школ предмет о нравственности
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школа, школьники, расписание уроков
В школах могут отменить уроки нравственности Фото:

Глава Русской православной церкви (РПЦ) обсудит с президентом России Владимиром Путиным отказ от преподавания предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школах по решению Минпросвещения. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во время разговора с участниками внеочередного съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«В тот момент, когда надо мобилизовать все силы страны, принимаются вот такие решения. Поэтому давайте примем резолюцию — полного несогласия с этим, надо настаивать на том, чтобы продолжалось отдельное преподавание предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов России“. Я обращусь по этому вопросу к главе государства», — передает «РБК» слова патриарха Кирилла.

Патриарх отметил, что преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» ввели в школьную программу по инициативе РПЦ и по договоренности с Путиным. Он добавил, что Минпросвещения предложило убрать предмет из программы в январе 2024 года.

Преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» было направлено на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным ценностям. Также ученики в рамках этого курса изучали правила и нормы поведения в обществе.

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Глава Русской православной церкви (РПЦ) обсудит с президентом России Владимиром Путиным отказ от преподавания предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школах по решению Минпросвещения. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во время разговора с участниками внеочередного съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС). «В тот момент, когда надо мобилизовать все силы страны, принимаются вот такие решения. Поэтому давайте примем резолюцию — полного несогласия с этим, надо настаивать на том, чтобы продолжалось отдельное преподавание предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов России“. Я обращусь по этому вопросу к главе государства», — передает «РБК» слова патриарха Кирилла. Патриарх отметил, что преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» ввели в школьную программу по инициативе РПЦ и по договоренности с Путиным. Он добавил, что Минпросвещения предложило убрать предмет из программы в январе 2024 года. Преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» было направлено на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным ценностям. Также ученики в рамках этого курса изучали правила и нормы поведения в обществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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