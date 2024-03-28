Патриарх обсудит с Путиным отказ школ от урока нравственности

Патриарх Кирилл попросит Путина не исключать из школ предмет о нравственности

В школах могут отменить уроки нравственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Русской православной церкви (РПЦ) обсудит с президентом России Владимиром Путиным отказ от преподавания предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школах по решению Минпросвещения. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во время разговора с участниками внеочередного съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«В тот момент, когда надо мобилизовать все силы страны, принимаются вот такие решения. Поэтому давайте примем резолюцию — полного несогласия с этим, надо настаивать на том, чтобы продолжалось отдельное преподавание предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов России“. Я обращусь по этому вопросу к главе государства», — передает «РБК» слова патриарха Кирилла.

Патриарх отметил, что преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» ввели в школьную программу по инициативе РПЦ и по договоренности с Путиным. Он добавил, что Минпросвещения предложило убрать предмет из программы в январе 2024 года.

Преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» было направлено на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным ценностям. Также ученики в рамках этого курса изучали правила и нормы поведения в обществе.