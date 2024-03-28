В ХМАО на тюменской «трассе смерти» ввели ограничения

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ввели ограничения

28 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Ограничения ввели на 576 километре дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, известной большим числом ДТП и названной «трассой смерти», ввели ограничения движения для всего транспорта. Они действуют на 576 километре дороги, сообщает окружная Госавтоинспекция. «На 576 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск ограничено движение для всех транспортных средств, в направлении Севера до момента приведения проезжей части в безопасное состояние. Госавтоинспекторы рекомендуют автолюбителям продумать заранее изменение поездки в указанном направлении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Дорожная полиция Ханты-Мансийска также предупреждает о мокром снеге, который ухудшает видимость. «На дорогах возможно образование гололедицы», — добавляют госавтоинспекторы в telegram-канале ГИБДД окружной столицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, известной большим числом ДТП и названной «трассой смерти», ввели ограничения движения для всего транспорта. Они действуют на 576 километре дороги, сообщает окружная Госавтоинспекция. «На 576 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск ограничено движение для всех транспортных средств, в направлении Севера до момента приведения проезжей части в безопасное состояние. Госавтоинспекторы рекомендуют автолюбителям продумать заранее изменение поездки в указанном направлении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Дорожная полиция Ханты-Мансийска также предупреждает о мокром снеге, который ухудшает видимость. «На дорогах возможно образование гололедицы», — добавляют госавтоинспекторы в telegram-канале ГИБДД окружной столицы.