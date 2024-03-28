В ХМАО на тюменской «трассе смерти» ввели ограничения

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ввели ограничения
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Ограничения ввели на 576 километре дороги Фото:

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, известной большим числом ДТП и названной «трассой смерти», ввели ограничения движения для всего транспорта. Они действуют на 576 километре дороги, сообщает окружная Госавтоинспекция.

«На 576 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск ограничено движение для всех транспортных средств, в направлении Севера до момента приведения проезжей части в безопасное состояние. Госавтоинспекторы рекомендуют автолюбителям продумать заранее изменение поездки в указанном направлении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

Дорожная полиция Ханты-Мансийска также предупреждает о мокром снеге, который ухудшает видимость. «На дорогах возможно образование гололедицы», — добавляют госавтоинспекторы в telegram-канале ГИБДД окружной столицы.

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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, известной большим числом ДТП и названной «трассой смерти», ввели ограничения движения для всего транспорта. Они действуют на 576 километре дороги, сообщает окружная Госавтоинспекция. «На 576 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск ограничено движение для всех транспортных средств, в направлении Севера до момента приведения проезжей части в безопасное состояние. Госавтоинспекторы рекомендуют автолюбителям продумать заранее изменение поездки в указанном направлении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Дорожная полиция Ханты-Мансийска также предупреждает о мокром снеге, который ухудшает видимость. «На дорогах возможно образование гололедицы», — добавляют госавтоинспекторы в telegram-канале ГИБДД окружной столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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