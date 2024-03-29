В мире В Армении запретили эфиры Соловьева 29 марта 2024 в 11:53 Размер текста - 17 + В Армении запрещены передачи: «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Армения запретила трансляцию авторских передач российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева на территории страны. Среди запрещенных передачи: «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач „Вечер с Владимиром Соловьевым“ и „Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым“, транслируемых в общественном мультиплексе на телеканале „РТР-Планета“ — Телевизионная и радиовещательная сеть РА», — сообщил telegram-канал «Sputnik Армения — Новости». Запрет на показ объяснили постоянными нарушениями, которые фиксировала Комиссия по телевидению и радио страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Армения запретила трансляцию авторских передач российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева на территории страны. Среди запрещенных передачи: «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач „Вечер с Владимиром Соловьевым“ и „Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым“, транслируемых в общественном мультиплексе на телеканале „РТР-Планета“ — Телевизионная и радиовещательная сеть РА», — сообщил telegram-канал «Sputnik Армения — Новости». Запрет на показ объяснили постоянными нарушениями, которые фиксировала Комиссия по телевидению и радио страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям