В Армении запретили эфиры Соловьева

Армения запретила трансляцию авторских передач российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева на территории страны. Среди запрещенных передачи: «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач „Вечер с Владимиром Соловьевым“ и „Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым“, транслируемых в общественном мультиплексе на телеканале „РТР-Планета“ — Телевизионная и радиовещательная сеть РА», — сообщил telegram-канал «Sputnik Армения — Новости». Запрет на показ объяснили постоянными нарушениями, которые фиксировала Комиссия по телевидению и радио страны.
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