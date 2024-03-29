В Армении запретили эфиры Соловьева

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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Третий день. Москва, соловьев владимир
В Армении запрещены передачи: «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Фото:

Армения запретила трансляцию авторских передач российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева на территории страны. Среди запрещенных передачи: «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач „Вечер с Владимиром Соловьевым“ и „Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым“, транслируемых в общественном мультиплексе на телеканале „РТР-Планета“ — Телевизионная и радиовещательная сеть РА», — сообщил telegram-канал «Sputnik Армения — Новости». Запрет на показ объяснили постоянными нарушениями, которые фиксировала Комиссия по телевидению и радио страны.

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Армения запретила трансляцию авторских передач российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева на территории страны. Среди запрещенных передачи: «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач „Вечер с Владимиром Соловьевым“ и „Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым“, транслируемых в общественном мультиплексе на телеканале „РТР-Планета“ — Телевизионная и радиовещательная сеть РА», — сообщил telegram-канал «Sputnik Армения — Новости». Запрет на показ объяснили постоянными нарушениями, которые фиксировала Комиссия по телевидению и радио страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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