Общество Путин похвалил Алиханова за рекламу брендов Калининграда 04 апреля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 + Владимир Путин отметил, что развивать местные бренды — это правильно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным надел льняную рубаху местного производства. Это произошло во время обсуждения открытия новых центров молодежи. «Ребята меня попросили надеть что-нибудь темное, какую-нибудь рубаху. Я решил поддержать аше местное производство, Владимир Владимирович. Льняные рубахи наши производители шьют», — рассказал Антон Алиханов. В ответ Путин уточнил, занимается ли губернатор рекламой местного бренда. На что тот ответил утвердительно. «Правильно, надо бренды продвигать региональные. Согласен полностью», — заявил глава РФ. На встрече по видеосвязи Путин открыл пять молодежных центров. Среди них — и Калининград. На базе него будет работать центр «Шум», которые специализируется на медиа. В 2024 году планируется проведение не менее 70 образовательных мероприятий с общим охватом 20 тысяч челеловек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным надел льняную рубаху местного производства. Это произошло во время обсуждения открытия новых центров молодежи. «Ребята меня попросили надеть что-нибудь темное, какую-нибудь рубаху. Я решил поддержать аше местное производство, Владимир Владимирович. Льняные рубахи наши производители шьют», — рассказал Антон Алиханов. В ответ Путин уточнил, занимается ли губернатор рекламой местного бренда. На что тот ответил утвердительно. «Правильно, надо бренды продвигать региональные. Согласен полностью», — заявил глава РФ. На встрече по видеосвязи Путин открыл пять молодежных центров. Среди них — и Калининград. На базе него будет работать центр «Шум», которые специализируется на медиа. В 2024 году планируется проведение не менее 70 образовательных мероприятий с общим охватом 20 тысяч челеловек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям