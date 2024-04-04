Путин похвалил Алиханова за рекламу брендов Калининграда

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин отметил, что развивать местные бренды — это правильно Фото:

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным надел льняную рубаху местного производства. Это произошло во время обсуждения открытия новых центров молодежи.

«Ребята меня попросили надеть что-нибудь темное, какую-нибудь рубаху. Я решил поддержать аше местное производство, Владимир Владимирович. Льняные рубахи наши производители шьют», — рассказал Антон Алиханов.

В ответ Путин уточнил, занимается ли губернатор рекламой местного бренда. На что тот ответил утвердительно. «Правильно, надо бренды продвигать региональные. Согласен полностью», — заявил глава РФ.

На встрече по видеосвязи Путин открыл пять молодежных центров. Среди них — и Калининград. На базе него будет работать центр «Шум», которые специализируется на медиа. В 2024 году планируется проведение не менее 70 образовательных мероприятий с общим охватом 20 тысяч челеловек.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным надел льняную рубаху местного производства. Это произошло во время обсуждения открытия новых центров молодежи. «Ребята меня попросили надеть что-нибудь темное, какую-нибудь рубаху. Я решил поддержать аше местное производство, Владимир Владимирович. Льняные рубахи наши производители шьют», — рассказал Антон Алиханов. В ответ Путин уточнил, занимается ли губернатор рекламой местного бренда. На что тот ответил утвердительно. «Правильно, надо бренды продвигать региональные. Согласен полностью», — заявил глава РФ. На встрече по видеосвязи Путин открыл пять молодежных центров. Среди них — и Калининград. На базе него будет работать центр «Шум», которые специализируется на медиа. В 2024 году планируется проведение не менее 70 образовательных мероприятий с общим охватом 20 тысяч челеловек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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