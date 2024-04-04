Путин похвалил Алиханова за рекламу брендов Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным надел льняную рубаху местного производства. Это произошло во время обсуждения открытия новых центров молодежи.
«Ребята меня попросили надеть что-нибудь темное, какую-нибудь рубаху. Я решил поддержать аше местное производство, Владимир Владимирович. Льняные рубахи наши производители шьют», — рассказал Антон Алиханов.
В ответ Путин уточнил, занимается ли губернатор рекламой местного бренда. На что тот ответил утвердительно. «Правильно, надо бренды продвигать региональные. Согласен полностью», — заявил глава РФ.
На встрече по видеосвязи Путин открыл пять молодежных центров. Среди них — и Калининград. На базе него будет работать центр «Шум», которые специализируется на медиа. В 2024 году планируется проведение не менее 70 образовательных мероприятий с общим охватом 20 тысяч челеловек.
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