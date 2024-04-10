Политолог похвалил Тюменскую и Курганскую области за подготовку к паводкам

Политолог Сергей Марков похвалил действия властей Тюменской и Курганской областей в связи с угрозой паводков в регионе. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале
«Сейчас власти Тюменской и Курганской областей сделали объявление для населения районов, в которых может прийти паводок. Там уже заблаговременно развертываются и ПВР и автобусы для эвакуации и грузовики для переброски грузов для укрепления дамб», — рассказал Сергей Марков.
По его мнению, урок Орска вынудил региональные власти готовиться к паводкам заранее. Сергей Марков также отметил правильность подобного подхода.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор ввел режим ЧС в Тюменской области из-за угрозы паводков. В регион для контроля за ситуацией прибыл глава МЧС России Александр Куренков.
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