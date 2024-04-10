Политолог похвалил Тюменскую и Курганскую области за подготовку к паводкам

10 апреля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Сергей Марков одобрил действия Тюменских и Курганских властей по подготовке к паводкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Политолог Сергей Марков похвалил действия властей Тюменской и Курганской областей в связи с угрозой паводков в регионе. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале «Сейчас власти Тюменской и Курганской областей сделали объявление для населения районов, в которых может прийти паводок. Там уже заблаговременно развертываются и ПВР и автобусы для эвакуации и грузовики для переброски грузов для укрепления дамб», — рассказал Сергей Марков. По его мнению, урок Орска вынудил региональные власти готовиться к паводкам заранее. Сергей Марков также отметил правильность подобного подхода. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор ввел режим ЧС в Тюменской области из-за угрозы паводков. В регион для контроля за ситуацией прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политолог Сергей Марков похвалил действия властей Тюменской и Курганской областей в связи с угрозой паводков в регионе. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале «Сейчас власти Тюменской и Курганской областей сделали объявление для населения районов, в которых может прийти паводок. Там уже заблаговременно развертываются и ПВР и автобусы для эвакуации и грузовики для переброски грузов для укрепления дамб», — рассказал Сергей Марков. По его мнению, урок Орска вынудил региональные власти готовиться к паводкам заранее. Сергей Марков также отметил правильность подобного подхода. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор ввел режим ЧС в Тюменской области из-за угрозы паводков. В регион для контроля за ситуацией прибыл глава МЧС России Александр Куренков.