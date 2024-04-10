Политолог похвалил Тюменскую и Курганскую области за подготовку к паводкам

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Заседание экспертного клуба Регион в Регнум. Москва, марков сергей
Сергей Марков одобрил действия Тюменских и Курганских властей по подготовке к паводкам Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Политолог Сергей Марков похвалил действия властей Тюменской и Курганской областей в связи с угрозой паводков в регионе. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале

«Сейчас власти Тюменской и Курганской областей сделали объявление для населения районов, в которых может прийти паводок. Там уже заблаговременно развертываются и ПВР и автобусы для эвакуации и грузовики для переброски грузов для укрепления дамб», — рассказал Сергей Марков.

По его мнению, урок Орска вынудил региональные власти готовиться к паводкам заранее. Сергей Марков также отметил правильность подобного подхода.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор ввел режим ЧС в Тюменской области из-за угрозы паводков. В регион для контроля за ситуацией прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

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Политолог Сергей Марков похвалил действия властей Тюменской и Курганской областей в связи с угрозой паводков в регионе. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале «Сейчас власти Тюменской и Курганской областей сделали объявление для населения районов, в которых может прийти паводок. Там уже заблаговременно развертываются и ПВР и автобусы для эвакуации и грузовики для переброски грузов для укрепления дамб», — рассказал Сергей Марков. По его мнению, урок Орска вынудил региональные власти готовиться к паводкам заранее. Сергей Марков также отметил правильность подобного подхода. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор ввел режим ЧС в Тюменской области из-за угрозы паводков. В регион для контроля за ситуацией прибыл глава МЧС России Александр Куренков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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