Россия стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

22 апреля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Мартовские поставки алюминия в Южную Корею по объему стали максимальными с июня 2012 года Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Россия вышла на первое место среди стран-поставщиков алюминия в Южную Корею, значительно увеличив объемы экспорта металла в марте текущего года. По данным статистической службы Южной Кореи, объем импорта российского алюминия составил 39,1 тысячи тонн. «В марте Южная Корея приобрела 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении», — передает РИА Новости. Этот рост позволил России опередить Австралию и Индию, заняв лидирующую позицию. Подобные объемы поставок Южная Корея закупала в августе 2023 года и до этого лишь в 2012 году. Мартовские закупки стали максимальными за последние годы. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк связывает рост с начавшимся в марте повышением глобальных цен на алюминий и возникшим дефицитом на рынке, что спровоцировало увеличенный спрос на российский металл. Ранее сообщалось, что запреты со стороны Великобритании и США на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения не помешают РФ продавать его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия вышла на первое место среди стран-поставщиков алюминия в Южную Корею, значительно увеличив объемы экспорта металла в марте текущего года. По данным статистической службы Южной Кореи, объем импорта российского алюминия составил 39,1 тысячи тонн. «В марте Южная Корея приобрела 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении», — передает РИА Новости. Этот рост позволил России опередить Австралию и Индию, заняв лидирующую позицию. Подобные объемы поставок Южная Корея закупала в августе 2023 года и до этого лишь в 2012 году. Мартовские закупки стали максимальными за последние годы. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк связывает рост с начавшимся в марте повышением глобальных цен на алюминий и возникшим дефицитом на рынке, что спровоцировало увеличенный спрос на российский металл. Ранее сообщалось, что запреты со стороны Великобритании и США на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения не помешают РФ продавать его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием, передает RT.