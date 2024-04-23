Мишустин выделил 1,24 млрд рублей «Движению первых»

23 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Мишустин подписал распоряжение Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Движение первых» получит 1,24 млрд рублей бюджетных ассигнований в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Выделить в 2024 году Общественно-государственному движению детей и молодежи „Движение первых“ на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, проводимых в рамках международной выставки — форума „Россия“ для не менее 300 тысяч человек, бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 1,24 млрд рублей», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале публикования нормативно-правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Движение первых» получит 1,24 млрд рублей бюджетных ассигнований в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Выделить в 2024 году Общественно-государственному движению детей и молодежи „Движение первых“ на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, проводимых в рамках международной выставки — форума „Россия“ для не менее 300 тысяч человек, бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 1,24 млрд рублей», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале публикования нормативно-правовых актов.