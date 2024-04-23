Мишустин выделил 1,24 млрд рублей «Движению первых»

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил, топ
Мишустин подписал распоряжение Фото:

«Движение первых» получит 1,24 млрд рублей бюджетных ассигнований в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Выделить в 2024 году Общественно-государственному движению детей и молодежи „Движение первых“ на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, проводимых в рамках международной выставки — форума „Россия“ для не менее 300 тысяч человек, бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 1,24 млрд рублей», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале публикования нормативно-правовых актов.

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«Движение первых» получит 1,24 млрд рублей бюджетных ассигнований в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Выделить в 2024 году Общественно-государственному движению детей и молодежи „Движение первых“ на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, проводимых в рамках международной выставки — форума „Россия“ для не менее 300 тысяч человек, бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 1,24 млрд рублей», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале публикования нормативно-правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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