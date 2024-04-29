Президент красноярской федерации бокса подрался с ритуальщиками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Сейчас конфликт между Константином Быковским и ритуальщиками исчерпан, пишут СМИ Фото:

Сотрудники похоронного бюро угрожали президенту федерации бокса Красноярского края Константину Быковскому в ресторане. После этого началась драка, как рассказал сам Быковский.

«Быковский с супругой пришел в ресторан, однако их идиллию нарушили шумные посетители, которые оказались сотрудниками похоронного бюро. Спортсмен сделал им замечание, но в ответ они начали его всячески оскорблять и сыпать угрозами: „мы тебе ноги прострелим“, „закопаем“», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова Константина Быковского.

После обмена репликами ритуальщики, их было пять человек, — попросили президента федерации бокса «выйти поговорить». Быковский сначала подошел к мужчине, а затем ударил его. После этого в конфликт вмешались и другие ритуальщики, согласно записям с камер. В итоге сам спортсмен остался целым и невредимым.

Быковский опровергает информацию, что он был пьяным. РЕН ТВ пишет, что сейчас конфликт исчерпан. У обеих сторон нашлись общие знакомые.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники похоронного бюро угрожали президенту федерации бокса Красноярского края Константину Быковскому в ресторане. После этого началась драка, как рассказал сам Быковский. «Быковский с супругой пришел в ресторан, однако их идиллию нарушили шумные посетители, которые оказались сотрудниками похоронного бюро. Спортсмен сделал им замечание, но в ответ они начали его всячески оскорблять и сыпать угрозами: „мы тебе ноги прострелим“, „закопаем“», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова Константина Быковского. После обмена репликами ритуальщики, их было пять человек, — попросили президента федерации бокса «выйти поговорить». Быковский сначала подошел к мужчине, а затем ударил его. После этого в конфликт вмешались и другие ритуальщики, согласно записям с камер. В итоге сам спортсмен остался целым и невредимым. Быковский опровергает информацию, что он был пьяным. РЕН ТВ пишет, что сейчас конфликт исчерпан. У обеих сторон нашлись общие знакомые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...