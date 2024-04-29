Президент красноярской федерации бокса подрался с ритуальщиками. Видео

29 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Сейчас конфликт между Константином Быковским и ритуальщиками исчерпан, пишут СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники похоронного бюро угрожали президенту федерации бокса Красноярского края Константину Быковскому в ресторане. После этого началась драка, как рассказал сам Быковский. «Быковский с супругой пришел в ресторан, однако их идиллию нарушили шумные посетители, которые оказались сотрудниками похоронного бюро. Спортсмен сделал им замечание, но в ответ они начали его всячески оскорблять и сыпать угрозами: „мы тебе ноги прострелим“, „закопаем“», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова Константина Быковского. После обмена репликами ритуальщики, их было пять человек, — попросили президента федерации бокса «выйти поговорить». Быковский сначала подошел к мужчине, а затем ударил его. После этого в конфликт вмешались и другие ритуальщики, согласно записям с камер. В итоге сам спортсмен остался целым и невредимым. Быковский опровергает информацию, что он был пьяным. РЕН ТВ пишет, что сейчас конфликт исчерпан. У обеих сторон нашлись общие знакомые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники похоронного бюро угрожали президенту федерации бокса Красноярского края Константину Быковскому в ресторане. После этого началась драка, как рассказал сам Быковский. «Быковский с супругой пришел в ресторан, однако их идиллию нарушили шумные посетители, которые оказались сотрудниками похоронного бюро. Спортсмен сделал им замечание, но в ответ они начали его всячески оскорблять и сыпать угрозами: „мы тебе ноги прострелим“, „закопаем“», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова Константина Быковского. После обмена репликами ритуальщики, их было пять человек, — попросили президента федерации бокса «выйти поговорить». Быковский сначала подошел к мужчине, а затем ударил его. После этого в конфликт вмешались и другие ритуальщики, согласно записям с камер. В итоге сам спортсмен остался целым и невредимым. Быковский опровергает информацию, что он был пьяным. РЕН ТВ пишет, что сейчас конфликт исчерпан. У обеих сторон нашлись общие знакомые.