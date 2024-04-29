Сотрудники похоронного бюро угрожали президенту федерации бокса Красноярского края Константину Быковскому в ресторане. После этого началась драка, как рассказал сам Быковский.
«Быковский с супругой пришел в ресторан, однако их идиллию нарушили шумные посетители, которые оказались сотрудниками похоронного бюро. Спортсмен сделал им замечание, но в ответ они начали его всячески оскорблять и сыпать угрозами: „мы тебе ноги прострелим“, „закопаем“», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова Константина Быковского.
После обмена репликами ритуальщики, их было пять человек, — попросили президента федерации бокса «выйти поговорить». Быковский сначала подошел к мужчине, а затем ударил его. После этого в конфликт вмешались и другие ритуальщики, согласно записям с камер. В итоге сам спортсмен остался целым и невредимым.
Быковский опровергает информацию, что он был пьяным. РЕН ТВ пишет, что сейчас конфликт исчерпан. У обеих сторон нашлись общие знакомые.
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