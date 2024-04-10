Путин приоткрыл, как подбирает кандидатов в новое правительство

И определил приоритеты для социального блока

10 апреля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин приоткрыл, как подбирает кандидатов в новый кабмин Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Формирование нового правительства России Встреча Владимира Путина с главой Минтруда Антоном Котяковым 10 апреля стала первой публичной беседой президента с министром правительства, которое уже в начале мая уйдет в отставку. Путину, объяснили URA.RU эксперты, важно понять, на каком уровне система соцподдержки населения сейчас, и что нужно скорректировать, чтобы приступить к воплощению новых планов, озвученных в ежегодном послании. Аналитики ожидают продолжения подобных встреч с министрами, которые войдут или не войдут в новый кабмин. Открытая часть беседы Путина с Котяковым длилась около 20 минут. Фактически это был отчет министра о работе его ведомства за четыре года (с момента назначения в январе 2020-го). Путин лишь обозначил общую тему разговора. «Давайте начнем нашу встречу с тех мероприятий, которые вы, министерство, проводите по достижению цели выравнивания мер социальной поддержки в различных регионах страны», — попросил глава государства. Глава Минтруда Антон Котяков прошел публичное «собеседование» у президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Котяков сказал о поддержке семей и традиционных ценностей. Он не сомневается и в том, что будут выработаны и приняты решения, которые позволят добиться роста рождаемости в России. Для людей хорошим подспорьем стал перевод получения мер соцподдержки в электронный вид, отметил министр. Это — единая система «Социальное казначейство». «Меры поддержки предоставляются либо по заявлению со стороны гражданина, которое он может подать через Госуслуги, либо при наступлении той или иной жизненной ситуации, — сообщил Котяков. — На федеральном уровне мы уже перевели в такой формат работы 41 меру федеральной поддержки и до конца года переведем еще 29 мер». Людям с инвалидностью стало проще получать технические средства реабилитации и подтверждать свой недуг Фото: Сергей Русанов © URA.RU Работающим россиянам уже не нужно оформлять бумажные больничные — их открывают и закрывают врачи электронно, а после передают в Социальный фонд. Людям с инвалидностью не нужно ожидать очереди на получение средств реабилитации — электронный сертификат позволяет самому выбрать то, что нужно и купить на зарезервированные государством деньги. Проще стало оформить и саму инвалидность, сообщил Котяков: весь документооборот осуществляется в электронном виде между медучреждениями и медико-санитарной службой. «Мы предусмотрели также возможность нашим гражданам проходить МСЭ в заочном формате. Она не превышает 10 рабочих дней, а по отдельным категориям граждан, по участникам СВО — не более трех», — отметил министр. Система получения федеральных мер поддержки едина для всей страны. Котяков заверил Путина, что похожую систему будут стараться создать и на региональном уровне. «У субъектов есть полномочия предоставлять больший объем мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, но мы нацелены на то, чтобы выработать минимальные единые требования и стандарты оказания этих услуг», — сообщил Котяков. Новый состав кабмина РФ будет объявлен после инаугурации президента, которая пройдет 7 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU Опрошенные URA.RU эксперты видят во встрече Путина с Котяковым не только приоритетное внимание президента к социальной сфере, но еще и своего рода «собеседование» в период формирования нового состава правительства (действующий состав будет распущен после инаугурации Путина 7 мая, а после будет озвучен новый). По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, для Котякова оно вряд ли оказалось простым, поскольку «именно социальная сфера является наиболее проблемной и чувствительной для населения любой страны». Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов отметил, что встреча прошла еще и на фоне растущего в обществе запроса на повышение роли государства в жизни людей, на социальные гарантии. И Путину в период подбора членов будущего кабмина важно «определение курса». «Ему нужно посмотреть, что сделано, какой ресурс имеется. Ему важно провести своего рода аудит, поскольку проблемы все равно остаются: оценить работу ведомства с точки зрения удовлетворенности граждан, выстраивания цепочек доведения ресурсов и контроля за эффективностью их расходования, поскольку государство должно быть партнером для человека», — пояснил Кузнецов. Одним из серьезных вызовов для будущего министра труда и соцзащиты станет решение вопросов с трудовой миграцией, считает политолог Дмитрий Нечаев Фото: Илья Московец © URA.RU Своего рода «инвентаризацией деятельности Минтруда» назвал встречу Путина с Котяковым политолог, доктор наук Дмитрий Нечаев. «Есть KPI губернаторов, а здесь — определенная предварительная оценка эффективности министра. Путин, думаю, оценивал Котякова с точки зрения того, осилит ли он новые задачи, стоящие перед министерством. Одна из важнейших — повышение производительности труда, подготовка трудовых ресурсов и снижение зависимости от мигрантов. Котяков должен был уловить эти аспекты. Если это так, мы можем увидеть его в новом составе правительства», — полагает Нечаев. Похожее мнение высказал URA.RU и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, на этапе формирования нового правительства президенту как руководителю нужно понимать, насколько министр понимает обозначенные задачи и готов их реализовывать. Статья по теме Госдума определилась с судьбой Мишустина и его команды Путин показывает, что социальная политика для государства остается приоритетом. И те механизмы, которые уже внедрены Минтруда, должны позволить двигаться дальше. В том числе — при разработке и реализации новых нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», которые озвучил президент в своем послании, объясняет доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Светлана Демидова. Политологи Антон Орлов и Игорь Кузнецов уверены, что это только первая публичная встреча президента с действующим министром. «Будут разговоры и с другими, потому что даже если мы не ожидаем радикальной смены кабмина и курса госполитики, сверка часов президенту важна. Ведь это — отношение людей, это их доверие», — поясняет Кузнецов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встреча Владимира Путина с главой Минтруда Антоном Котяковым 10 апреля стала первой публичной беседой президента с министром правительства, которое уже в начале мая уйдет в отставку. Путину, объяснили URA.RU эксперты, важно понять, на каком уровне система соцподдержки населения сейчас, и что нужно скорректировать, чтобы приступить к воплощению новых планов, озвученных в ежегодном послании. Аналитики ожидают продолжения подобных встреч с министрами, которые войдут или не войдут в новый кабмин. Открытая часть беседы Путина с Котяковым длилась около 20 минут. Фактически это был отчет министра о работе его ведомства за четыре года (с момента назначения в январе 2020-го). Путин лишь обозначил общую тему разговора. «Давайте начнем нашу встречу с тех мероприятий, которые вы, министерство, проводите по достижению цели выравнивания мер социальной поддержки в различных регионах страны», — попросил глава государства. Котяков сказал о поддержке семей и традиционных ценностей. Он не сомневается и в том, что будут выработаны и приняты решения, которые позволят добиться роста рождаемости в России. Для людей хорошим подспорьем стал перевод получения мер соцподдержки в электронный вид, отметил министр. Это — единая система «Социальное казначейство». «Меры поддержки предоставляются либо по заявлению со стороны гражданина, которое он может подать через Госуслуги, либо при наступлении той или иной жизненной ситуации, — сообщил Котяков. — На федеральном уровне мы уже перевели в такой формат работы 41 меру федеральной поддержки и до конца года переведем еще 29 мер». Работающим россиянам уже не нужно оформлять бумажные больничные — их открывают и закрывают врачи электронно, а после передают в Социальный фонд. Людям с инвалидностью не нужно ожидать очереди на получение средств реабилитации — электронный сертификат позволяет самому выбрать то, что нужно и купить на зарезервированные государством деньги. Проще стало оформить и саму инвалидность, сообщил Котяков: весь документооборот осуществляется в электронном виде между медучреждениями и медико-санитарной службой. «Мы предусмотрели также возможность нашим гражданам проходить МСЭ в заочном формате. Она не превышает 10 рабочих дней, а по отдельным категориям граждан, по участникам СВО — не более трех», — отметил министр. Система получения федеральных мер поддержки едина для всей страны. Котяков заверил Путина, что похожую систему будут стараться создать и на региональном уровне. «У субъектов есть полномочия предоставлять больший объем мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, но мы нацелены на то, чтобы выработать минимальные единые требования и стандарты оказания этих услуг», — сообщил Котяков. Опрошенные URA.RU эксперты видят во встрече Путина с Котяковым не только приоритетное внимание президента к социальной сфере, но еще и своего рода «собеседование» в период формирования нового состава правительства (действующий состав будет распущен после инаугурации Путина 7 мая, а после будет озвучен новый). По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, для Котякова оно вряд ли оказалось простым, поскольку «именно социальная сфера является наиболее проблемной и чувствительной для населения любой страны». Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов отметил, что встреча прошла еще и на фоне растущего в обществе запроса на повышение роли государства в жизни людей, на социальные гарантии. И Путину в период подбора членов будущего кабмина важно «определение курса». Своего рода «инвентаризацией деятельности Минтруда» назвал встречу Путина с Котяковым политолог, доктор наук Дмитрий Нечаев. «Есть KPI губернаторов, а здесь — определенная предварительная оценка эффективности министра. Путин, думаю, оценивал Котякова с точки зрения того, осилит ли он новые задачи, стоящие перед министерством. Одна из важнейших — повышение производительности труда, подготовка трудовых ресурсов и снижение зависимости от мигрантов. Похожее мнение высказал URA.RU и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, на этапе формирования нового правительства президенту как руководителю нужно понимать, насколько министр понимает обозначенные задачи и готов их реализовывать. Путин показывает, что социальная политика для государства остается приоритетом. И те механизмы, которые уже внедрены Минтруда, должны позволить двигаться дальше. В том числе — при разработке и реализации новых нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», которые озвучил президент в своем послании, объясняет доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Светлана Демидова. Политологи Антон Орлов и Игорь Кузнецов уверены, что это только первая публичная встреча президента с действующим министром. «Будут разговоры и с другими, потому что даже если мы не ожидаем радикальной смены кабмина и курса госполитики, сверка часов президенту важна. Ведь это — отношение людей, это их доверие», — поясняет Кузнецов.