Сербский политолог Гайич назвал визит Зеленской пощечиной для страны

Запад заставил сербские власти встретиться с женой украинского лидера Еленой Зеленской и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Белград. Этот шаг стал пощечиной для жителей страны и показал президента Александра Вучича слабым лидером. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич.
“Этот визит не афишировали заранее. Нас просто поставили перед фактом. Никогда так быстро не прилетела пощечина Сербии после события, которое Западу не понравилось. Визит Си Цзиньпина естественно вызвал у стран большую тревогу. Принимал украинскую делегацию министр иностранных дел Сербии Марко Джурич. Ранее он был послом в США. Недавно Джурич на американском военном самолете приземлился в Белграде. Это тоже была пощечина. Штаты сказали практически, что этот человек им нужен и что он должен занять какую-то важную позицию”, — сказал Стеван Гайич.
Еще один показательный жест Запада, что власти самопровозглашенного Косова в понедельник, 13 мая, запретили въезд на территорию сербскому патриарху Порфирию. “Заседания Святого Архиерейского собора теперь проходит в Белграде, а не там, где оно должно произойти. Запад не позволил нашему патриарху войти практически в свой дом, то есть в Косово и Метохию, где находится монастырь Печка Патриаршия”, — заявил собеседник агентства.
Запад показал свою власть над Вучичем, отметил политолог. “Мы получили просто серию страшных пощечин, а все это из-за того, что у нас слабый президент, которого Запад чем-то серьезным шантажирует. Очевидно, на него есть компромат, потому что другим образом это никак не объяснить. Это было ритуальное унижение государства. Этот визит и запрет въезда патриарху — это был ответ Запада”, — подчеркнул Гайич.
В рамках укрепления двусторонних отношений 13 мая прошла встреча Вучича с супругой президента Украины Еленой Зеленской в Белграде. Президент Сербии подчеркнул, что важно сотрудничать с Киевом, так как он не признал Косово.
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