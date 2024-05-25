Зеленский назвал основные условия для Украины из своего мирного плана

Украина на грядущем мирном саммите в Швейцарии намерена представить основные три пункта мирного плана лидера страны Владимира Зеленского. Так, обязательными условиями будут обмен пленными, возвращение детей, а также ядерная и продовольственная безопасность для Киева.
«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — заявил Владимир Зеленский в интервью казахстанскому изданию ORDA News.
Украинский лидер заявил, что Киев намерен вынести на обсуждение ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение на родину украинских детей.
Саммит в Швейцарии пройдет 15 и 16 июня. Заседание будет направлено на урегулирование конфликта на Украине. При этом были идеи даже пригласить на мероприятие Россию, пишет 360.ru. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне этого напомнила о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам альянса снять ограничения на удары ВСУ по объектам российской территории, передает RT.
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