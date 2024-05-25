Зеленский назвал основные условия для Украины из своего мирного плана

Зеленский намерен обсудить основные три пункта из своей формулы мира
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Владимир Зеленский заявил, что хочет провести обмен пленными с РФ в формате "всех на всех"
Владимир Зеленский заявил, что хочет провести обмен пленными с РФ в формате "всех на всех" Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина на грядущем мирном саммите в Швейцарии намерена представить основные три пункта мирного плана лидера страны Владимира Зеленского. Так, обязательными условиями будут обмен пленными, возвращение детей, а также ядерная и продовольственная безопасность для Киева.

«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — заявил Владимир Зеленский в интервью казахстанскому изданию ORDA News.

Украинский лидер заявил, что Киев намерен вынести на обсуждение ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение на родину украинских детей.

Саммит в Швейцарии пройдет 15 и 16 июня. Заседание будет направлено на урегулирование конфликта на Украине. При этом были идеи даже пригласить на мероприятие Россию, пишет 360.ru. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне этого напомнила о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам альянса снять ограничения на удары ВСУ по объектам российской территории, передает RT

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Украина на грядущем мирном саммите в Швейцарии намерена представить основные три пункта мирного плана лидера страны Владимира Зеленского. Так, обязательными условиями будут обмен пленными, возвращение детей, а также ядерная и продовольственная безопасность для Киева. «Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — заявил Владимир Зеленский в интервью казахстанскому изданию ORDA News. Украинский лидер заявил, что Киев намерен вынести на обсуждение ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение на родину украинских детей. Саммит в Швейцарии пройдет 15 и 16 июня. Заседание будет направлено на урегулирование конфликта на Украине. При этом были идеи даже пригласить на мероприятие Россию, пишет 360.ru. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне этого напомнила о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам альянса снять ограничения на удары ВСУ по объектам российской территории, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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