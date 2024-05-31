В Кремле заявили о поддержке позиции Китая по украинскому «мирному саммиту»

Песков: обсуждение украинского конфликта без России нелогично
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Россия поддерживает позицию Китая по украинскому саммиту в Швейцарии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия поддерживает позицию Китая по тому факту, что саммит по Украине в Швейцарии будет нелогичным и бесперспективным без участия РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Китай с самого начала говорил о неперспективности проведения таких форматов без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена. Искать пути выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично. <…> Мы поддерживаем такой подход», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Саммит в Швейцарии пройдет в связи урегулированием ситуации в украинском конфликте. Однако Россия отказалась принимать в нем участие.

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Россия поддерживает позицию Китая по тому факту, что саммит по Украине в Швейцарии будет нелогичным и бесперспективным без участия РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Китай с самого начала говорил о неперспективности проведения таких форматов без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена. Искать пути выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично. <…> Мы поддерживаем такой подход», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Саммит в Швейцарии пройдет в связи урегулированием ситуации в украинском конфликте. Однако Россия отказалась принимать в нем участие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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