В Кремле заявили о поддержке позиции Китая по украинскому «мирному саммиту»

Песков: обсуждение украинского конфликта без России нелогично

31 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Россия поддерживает позицию Китая по украинскому саммиту в Швейцарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия поддерживает позицию Китая по тому факту, что саммит по Украине в Швейцарии будет нелогичным и бесперспективным без участия РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Китай с самого начала говорил о неперспективности проведения таких форматов без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена. Искать пути выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично. <…> Мы поддерживаем такой подход», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Саммит в Швейцарии пройдет в связи урегулированием ситуации в украинском конфликте. Однако Россия отказалась принимать в нем участие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия поддерживает позицию Китая по тому факту, что саммит по Украине в Швейцарии будет нелогичным и бесперспективным без участия РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Китай с самого начала говорил о неперспективности проведения таких форматов без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена. Искать пути выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично. <…> Мы поддерживаем такой подход», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Саммит в Швейцарии пройдет в связи урегулированием ситуации в украинском конфликте. Однако Россия отказалась принимать в нем участие.