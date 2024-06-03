ЦБ попросили изменить закон, чтобы россиянам стало проще платить картой «Мир» за границей

«Коммерсант»: в России хотят изменить закон, чтобы упростить оплату картой «Мир»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты не поддерживают нововведение в отношении карты «Мир» Фото:

Банки России обратились в Центральный банк (ЦБ) с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы принимать российские карты «Мир» в иностранных магазинах. Об этом пишет «Коммерсант».

«Российские банки обратились в ЦБ с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы могли обеспечить прием российских карт „Мир“ в иностранных магазинах. Запрос на использование подобных схем на рынке существует и сейчас реализуется без законодательной базы», — пишет издание со ссылкой на участников рынка.

Сейчас иностранные компании не могут быть квалифицированы в качестве платежных агрегаторов. Пока ими выступают только юрлица, которые не являются кредитными организациями. Эксперты нововведение не поддерживают и считают рискованным механизмом, который приведет к удорожанию товаров, отмечает газета.

Власти России ведут переговоры с Таиландом по приему карты российской платежной системы «Мир», заявили в российском посольстве в королевстве. Конкретные сроки еще обозначены. Таиланд таким образом смог бы увеличить доход в сфере туризма.

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Банки России обратились в Центральный банк (ЦБ) с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы принимать российские карты «Мир» в иностранных магазинах. Об этом пишет «Коммерсант». «Российские банки обратились в ЦБ с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы могли обеспечить прием российских карт „Мир“ в иностранных магазинах. Запрос на использование подобных схем на рынке существует и сейчас реализуется без законодательной базы», — пишет издание со ссылкой на участников рынка. Сейчас иностранные компании не могут быть квалифицированы в качестве платежных агрегаторов. Пока ими выступают только юрлица, которые не являются кредитными организациями. Эксперты нововведение не поддерживают и считают рискованным механизмом, который приведет к удорожанию товаров, отмечает газета. Власти России ведут переговоры с Таиландом по приему карты российской платежной системы «Мир», заявили в российском посольстве в королевстве. Конкретные сроки еще обозначены. Таиланд таким образом смог бы увеличить доход в сфере туризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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