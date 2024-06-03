ЦБ попросили изменить закон, чтобы россиянам стало проще платить картой «Мир» за границей

«Коммерсант»: в России хотят изменить закон, чтобы упростить оплату картой «Мир»

03 июня 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Эксперты не поддерживают нововведение в отношении карты «Мир» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки России обратились в Центральный банк (ЦБ) с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы принимать российские карты «Мир» в иностранных магазинах. Об этом пишет «Коммерсант». «Российские банки обратились в ЦБ с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы могли обеспечить прием российских карт „Мир“ в иностранных магазинах. Запрос на использование подобных схем на рынке существует и сейчас реализуется без законодательной базы», — пишет издание со ссылкой на участников рынка. Сейчас иностранные компании не могут быть квалифицированы в качестве платежных агрегаторов. Пока ими выступают только юрлица, которые не являются кредитными организациями. Эксперты нововведение не поддерживают и считают рискованным механизмом, который приведет к удорожанию товаров, отмечает газета. Власти России ведут переговоры с Таиландом по приему карты российской платежной системы «Мир», заявили в российском посольстве в королевстве. Конкретные сроки еще обозначены. Таиланд таким образом смог бы увеличить доход в сфере туризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банки России обратились в Центральный банк (ЦБ) с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы принимать российские карты «Мир» в иностранных магазинах. Об этом пишет «Коммерсант». «Российские банки обратились в ЦБ с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы могли обеспечить прием российских карт „Мир“ в иностранных магазинах. Запрос на использование подобных схем на рынке существует и сейчас реализуется без законодательной базы», — пишет издание со ссылкой на участников рынка. Сейчас иностранные компании не могут быть квалифицированы в качестве платежных агрегаторов. Пока ими выступают только юрлица, которые не являются кредитными организациями. Эксперты нововведение не поддерживают и считают рискованным механизмом, который приведет к удорожанию товаров, отмечает газета. Власти России ведут переговоры с Таиландом по приему карты российской платежной системы «Мир», заявили в российском посольстве в королевстве. Конкретные сроки еще обозначены. Таиланд таким образом смог бы увеличить доход в сфере туризма.