Путин объяснил, как договориться с европейскими странами

Путин: с лидерами Европы можно будет договориться, когда они станут увереннее
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
С европейскими лидерами можно договориться, если они наберутся больше мужества Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

С лидерами европейских стран можно было бы договориться в том случае, если бы они чувствовали себя уверенно и имели больше мужества. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Можно договориться с европейскими лидерами, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались больше мужества для защиты национальных интересов», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция велась на телеканале Россия 24.

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках ПМЭФ выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам.

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С лидерами европейских стран можно было бы договориться в том случае, если бы они чувствовали себя уверенно и имели больше мужества. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Можно договориться с европейскими лидерами, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались больше мужества для защиты национальных интересов», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция велась на телеканале Россия 24. В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках ПМЭФ выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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