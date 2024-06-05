Путин объяснил, как договориться с европейскими странами

Путин: с лидерами Европы можно будет договориться, когда они станут увереннее

С европейскими лидерами можно договориться, если они наберутся больше мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

С лидерами европейских стран можно было бы договориться в том случае, если бы они чувствовали себя уверенно и имели больше мужества. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Можно договориться с европейскими лидерами, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались больше мужества для защиты национальных интересов», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция велась на телеканале Россия 24.

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках ПМЭФ выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам.