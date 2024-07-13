Политолог объяснила, почему Байдена до сих пор не отстранили от власти

Политолог Елисеева: команде Байдена выгодно, чтобы он оставался президентом

13 июля 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал Владимира Зеленского «президент Путин» Фото: Official White House / Erin Scott На прошедшем саммите НАТО произошел инцидент с участием президента США Джо Байдена, который по ошибке назвал украинского лидера Владимира Зеленского «президент Путин», чем вызвал волну критики в свой адрес. Политолог Наталия Елисеева прокомментировала эту ситуацию, отметив, что Байден с самого начала был «техническим лидером». «С самого начала Байден был техническим лидером. В случае болезни планировалось, что его заменит Харрис (вице-президент США Камала Харрис — URA.RU). Он просто удобен всей той команде, что за ним стоит, там ведь десятки политтехнологов, лоббисты крупных компаний и не только», — сказала Елисеева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также добавила, что команде Байдена просто выгодно, чтобы американский лидер занимал должность как можно дольше. В тот же день президент США совершил еще одну оговорку, спутав вице-президента Камалу Харрис с бывшим главой Штатов Дональдом Трампом, что также не прошло незамеченным и повлияло на его репутацию. Елисеева утверждает, что американцы привыкли к определенному образу политиков, поэтому политтехнологам неважно, кто фактически занимает должность, главное — создать правильный образ в умах избирателей. Ранее, выступая на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, президент США Джо Байден назвал российского главу Владимира Путина лидером Украины. Такая запись появилась с трансляции публичного мероприятия НАТО. По данным The New York Post, у Байдена заподозрили болезнь Паркинсона. Эта информация появилась на фоне на фоне вопросов о психическом здоровье нынешнего президента Штатов после его дебатов в экс-главой США Дональдом Трампом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прошедшем саммите НАТО произошел инцидент с участием президента США Джо Байдена, который по ошибке назвал украинского лидера Владимира Зеленского «президент Путин», чем вызвал волну критики в свой адрес. Политолог Наталия Елисеева прокомментировала эту ситуацию, отметив, что Байден с самого начала был «техническим лидером». «С самого начала Байден был техническим лидером. В случае болезни планировалось, что его заменит Харрис (вице-президент США Камала Харрис — URA.RU). Он просто удобен всей той команде, что за ним стоит, там ведь десятки политтехнологов, лоббисты крупных компаний и не только», — сказала Елисеева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также добавила, что команде Байдена просто выгодно, чтобы американский лидер занимал должность как можно дольше. В тот же день президент США совершил еще одну оговорку, спутав вице-президента Камалу Харрис с бывшим главой Штатов Дональдом Трампом, что также не прошло незамеченным и повлияло на его репутацию. Елисеева утверждает, что американцы привыкли к определенному образу политиков, поэтому политтехнологам неважно, кто фактически занимает должность, главное — создать правильный образ в умах избирателей. Ранее, выступая на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, президент США Джо Байден назвал российского главу Владимира Путина лидером Украины. Такая запись появилась с трансляции публичного мероприятия НАТО. По данным The New York Post, у Байдена заподозрили болезнь Паркинсона. Эта информация появилась на фоне на фоне вопросов о психическом здоровье нынешнего президента Штатов после его дебатов в экс-главой США Дональдом Трампом.