Десантники ВС РФ тараном сбили гексакоптер ВСУ «Баба Яга»

Российские десантники успешно сбили украинский ударный гексакоптер «Баба Яга» в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Оценив обстановку, десантник принял решение атаковать FPV-дроном гексакоптер противника, чтобы сбить его», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что, поднявшись на высоту, оператор FPV-беспилотника зашел в удобную позицию и протаранил дрон ВСУ, который взорвался в воздухе.
Отмечается, что российские военные получают значительные преимущества от использования FPV-дронов, обладающих отличной маневренностью, скоростью до 100 км/ч и трудностью обнаружения. Кроме разведки, беспилотники участвуют в корректировке огня артиллерии и поддержке штурмовых операций. Операторы таких дронов способны обнаруживать десятки различных целей за день, заключили в ведомстве.
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