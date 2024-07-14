Десантники ВС РФ тараном сбили гексакоптер ВСУ «Баба Яга»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский дрон протаранил гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", заявили в Минобороны РФ
Российский дрон протаранил гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские десантники успешно сбили украинский ударный гексакоптер «Баба Яга» в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Оценив обстановку, десантник принял решение атаковать FPV-дроном гексакоптер противника, чтобы сбить его», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что, поднявшись на высоту, оператор FPV-беспилотника зашел в удобную позицию и протаранил дрон ВСУ, который взорвался в воздухе.

Отмечается, что российские военные получают значительные преимущества от использования FPV-дронов, обладающих отличной маневренностью, скоростью до 100 км/ч и трудностью обнаружения. Кроме разведки, беспилотники участвуют в корректировке огня артиллерии и поддержке штурмовых операций. Операторы таких дронов способны обнаруживать десятки различных целей за день, заключили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские десантники успешно сбили украинский ударный гексакоптер «Баба Яга» в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Оценив обстановку, десантник принял решение атаковать FPV-дроном гексакоптер противника, чтобы сбить его», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что, поднявшись на высоту, оператор FPV-беспилотника зашел в удобную позицию и протаранил дрон ВСУ, который взорвался в воздухе. Отмечается, что российские военные получают значительные преимущества от использования FPV-дронов, обладающих отличной маневренностью, скоростью до 100 км/ч и трудностью обнаружения. Кроме разведки, беспилотники участвуют в корректировке огня артиллерии и поддержке штурмовых операций. Операторы таких дронов способны обнаруживать десятки различных целей за день, заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...