Премьер Британии готов работать с любым президентом США, но Харрис не поддержал

Стармер: Великобритания будет работать с любым избранным президентом США
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Стармер воздержался от поддержки кандидатуры Харрис на грядущих выборах в США
Стармер воздержался от поддержки кандидатуры Харрис на грядущих выборах в США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Великобритания готова сотрудничать с любым избранным президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако он не согласился поддержать вице-президента США Камалу Харрис, которая решила баллотироваться.

«Чтобы было ясно, мы будем работать с тем, кого американский народ выберет на эту должность», — передал слова Стармера Politico. Однако, британский премьер-министр не намерен поддерживать Харрис, которая решила баллотироваться на пост главы США. «Очевидно, что в первую очередь Демократическая партия должна решить, кого она хочет выдвинуть. Затем американский народ должен решить, кого он хочет видеть своим президентом», — отметил Стармер.

Ранее Камала Харрис была официально выдвинута кандидатом на пост в президенты США. Она заменила вышедшего из гонки американского лидера Джо Байдена. Отмечается, что нынешний глава Америки медлил с уходом, так как сомневался в способности Харрис победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах

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Великобритания готова сотрудничать с любым избранным президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако он не согласился поддержать вице-президента США Камалу Харрис, которая решила баллотироваться. «Чтобы было ясно, мы будем работать с тем, кого американский народ выберет на эту должность», — передал слова Стармера Politico. Однако, британский премьер-министр не намерен поддерживать Харрис, которая решила баллотироваться на пост главы США. «Очевидно, что в первую очередь Демократическая партия должна решить, кого она хочет выдвинуть. Затем американский народ должен решить, кого он хочет видеть своим президентом», — отметил Стармер. Ранее Камала Харрис была официально выдвинута кандидатом на пост в президенты США. Она заменила вышедшего из гонки американского лидера Джо Байдена. Отмечается, что нынешний глава Америки медлил с уходом, так как сомневался в способности Харрис победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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