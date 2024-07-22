Премьер Британии готов работать с любым президентом США, но Харрис не поддержал

Великобритания готова сотрудничать с любым избранным президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако он не согласился поддержать вице-президента США Камалу Харрис, которая решила баллотироваться.
«Чтобы было ясно, мы будем работать с тем, кого американский народ выберет на эту должность», — передал слова Стармера Politico. Однако, британский премьер-министр не намерен поддерживать Харрис, которая решила баллотироваться на пост главы США. «Очевидно, что в первую очередь Демократическая партия должна решить, кого она хочет выдвинуть. Затем американский народ должен решить, кого он хочет видеть своим президентом», — отметил Стармер.
Ранее Камала Харрис была официально выдвинута кандидатом на пост в президенты США. Она заменила вышедшего из гонки американского лидера Джо Байдена. Отмечается, что нынешний глава Америки медлил с уходом, так как сомневался в способности Харрис победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах
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