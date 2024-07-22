Axios: Байден медлил с уходом из-за сомнений в шансах Харрис победить Трампа

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден сомневается в шансах Харрис победить на президентских выборах Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден медлил с уходом, потому что сомневался в способности вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалы Харрис победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом сообщает американское издание.

«Байден сомневался в том, чтобы прекратить свою кампанию по переизбранию, частично потому, что он и его высокопоставленные советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не смогла бы принять вызов Дональда Трампа», — говорится в материале. Там добавили, что пребывание Харрис на посту вице-президента оправдывается большой текучкой кадров и критикой со стороны вашингтонских политических кругов. Текучка вызвана тем, что у Харрис слишком «высокие стандарты», под которые не все хотят подстраиваться.

Джо Байден 21 июля сделал заявление о том, что не будет избираться на второй срок. Он покидает президентскую гонку, поддержав кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

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Президент США Джо Байден медлил с уходом, потому что сомневался в способности вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалы Харрис победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом сообщает американское издание. «Байден сомневался в том, чтобы прекратить свою кампанию по переизбранию, частично потому, что он и его высокопоставленные советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не смогла бы принять вызов Дональда Трампа», — говорится в материале. Там добавили, что пребывание Харрис на посту вице-президента оправдывается большой текучкой кадров и критикой со стороны вашингтонских политических кругов. Текучка вызвана тем, что у Харрис слишком «высокие стандарты», под которые не все хотят подстраиваться. Джо Байден 21 июля сделал заявление о том, что не будет избираться на второй срок. Он покидает президентскую гонку, поддержав кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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