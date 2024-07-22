Axios: Байден медлил с уходом из-за сомнений в шансах Харрис победить Трампа

22 июля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Байден сомневается в шансах Харрис победить на президентских выборах Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден медлил с уходом, потому что сомневался в способности вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалы Харрис победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом сообщает американское издание. «Байден сомневался в том, чтобы прекратить свою кампанию по переизбранию, частично потому, что он и его высокопоставленные советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не смогла бы принять вызов Дональда Трампа», — говорится в материале. Там добавили, что пребывание Харрис на посту вице-президента оправдывается большой текучкой кадров и критикой со стороны вашингтонских политических кругов. Текучка вызвана тем, что у Харрис слишком «высокие стандарты», под которые не все хотят подстраиваться. Джо Байден 21 июля сделал заявление о том, что не будет избираться на второй срок. Он покидает президентскую гонку, поддержав кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден медлил с уходом, потому что сомневался в способности вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалы Харрис победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом сообщает американское издание. «Байден сомневался в том, чтобы прекратить свою кампанию по переизбранию, частично потому, что он и его высокопоставленные советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не смогла бы принять вызов Дональда Трампа», — говорится в материале. Там добавили, что пребывание Харрис на посту вице-президента оправдывается большой текучкой кадров и критикой со стороны вашингтонских политических кругов. Текучка вызвана тем, что у Харрис слишком «высокие стандарты», под которые не все хотят подстраиваться. Джо Байден 21 июля сделал заявление о том, что не будет избираться на второй срок. Он покидает президентскую гонку, поддержав кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.