МОК запустил трансляцию Олимпиады для россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) начал трансляцию матчей футбольного турнира Олимпийских игр в Париже. При этом российский вещатель еще не определен, сообщили в пресс-службе МОК.
"МОК на официальном сайте запустил трансляцию матча футбольного турнира Олимпийских игр в Париже между командами Узбекистана и Испании", — передает сообщение пресс-службы комитета ТАСС. Отмечается, что российский вещатель на данный момент не определен, а медиаправа на Олимпиаду в РФ принадлежат TeleSport Group.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Это будет 33-я по счету летняя Олимпиада. URA.RU рассказывало основные моменты будущей Олимпиады, об ограничениях для россиян и белорусов в Играх и будет ли Россия принимать участие в соревнованиях. Ранее в пресс-службе МОК сообщили, что за трансляцию в России Олимпийских игр, несет ответственность не комитет, а компания «Телеспорт Груп».
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