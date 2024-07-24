МОК запустил трансляцию Олимпиады для россиян

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На сайте МОК запустили трансляцию первых соревнований Олимпиады в Париже (архивное фото)
На сайте МОК запустили трансляцию первых соревнований Олимпиады в Париже (архивное фото) Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) начал трансляцию матчей футбольного турнира Олимпийских игр в Париже. При этом российский вещатель еще не определен, сообщили в пресс-службе МОК. 

"МОК на официальном сайте запустил трансляцию матча футбольного турнира Олимпийских игр в Париже между командами Узбекистана и Испании", — передает сообщение пресс-службы комитета ТАСС. Отмечается, что российский вещатель на данный момент не определен, а медиаправа на Олимпиаду в РФ принадлежат TeleSport Group. 

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Это будет 33-я по счету летняя Олимпиада. URA.RU рассказывало основные моменты будущей Олимпиады, об ограничениях для россиян и белорусов в Играх и будет ли Россия принимать участие в соревнованиях. Ранее в пресс-службе МОК сообщили, что за трансляцию в России Олимпийских игр, несет ответственность не комитет, а компания «Телеспорт Груп».

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Международный олимпийский комитет (МОК) начал трансляцию матчей футбольного турнира Олимпийских игр в Париже. При этом российский вещатель еще не определен, сообщили в пресс-службе МОК.  "МОК на официальном сайте запустил трансляцию матча футбольного турнира Олимпийских игр в Париже между командами Узбекистана и Испании", — передает сообщение пресс-службы комитета ТАСС. Отмечается, что российский вещатель на данный момент не определен, а медиаправа на Олимпиаду в РФ принадлежат  TeleSport Group.  Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Это будет 33-я по счету летняя Олимпиада. URA.RU рассказывало основные моменты будущей Олимпиады, об ограничениях для россиян и белорусов в Играх и будет ли Россия принимать участие в соревнованиях. Ранее в пресс-службе МОК сообщили, что за трансляцию в России Олимпийских игр, несет ответственность не комитет, а компания «Телеспорт Груп».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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