В Британии королевской семье выделят дополнительные 58 млн долларов на траты

Доходы королевской семьи должны увеличиться в полтора раза в два следующих года
Королю Великобритании Карлу III и всей королевской семье выделят дополнительную сумму для трат размером более 45 миллионов фунтов стерлингов (58 миллионов долларов). Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
«Годовые отчеты показали, что монархия получит более 45 млн фунтов стерлингов в виде дополнительного финансирования», — пишет Sky News со ссылкой на годовой отчет о прибыли короны (The Crown Estate). Отмечается, что доход королевской семьи в ближайшие годы увеличится в полтора раза.
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