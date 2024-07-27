27 июля 2024

Пловец РФ Сомов не смог выйти в финал Олимпиады-2024

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Российский спортсмен занял седьмое место в полуфинальном заплыве
Российский спортсмен занял седьмое место в полуфинальном заплыве Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады-2024, проходящей в столице Франции. В полуфинальном заплыве брассом на дистанции в 100 метров спортсмен занял предпоследнее седьмое место.

«Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании. В полуфинальном заплыве на 100 м брассом россиянин стал седьмым», — передает telegram-канал РИА Новости Спорт. Отмечается, что заплыв на 100 метров пловец преодолел ровно за одну минуту.

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Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады-2024, проходящей в столице Франции. В полуфинальном заплыве брассом на дистанции в 100 метров спортсмен занял предпоследнее седьмое место. «Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании. В полуфинальном заплыве на 100 м брассом россиянин стал седьмым», — передает telegram-канал РИА Новости Спорт. Отмечается, что заплыв на 100 метров пловец преодолел ровно за одну минуту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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