Пловец РФ Сомов не смог выйти в финал Олимпиады-2024

Российский спортсмен занял седьмое место в полуфинальном заплыве
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады-2024, проходящей в столице Франции. В полуфинальном заплыве брассом на дистанции в 100 метров спортсмен занял предпоследнее седьмое место.
«Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании. В полуфинальном заплыве на 100 м брассом россиянин стал седьмым», — передает telegram-канал РИА Новости Спорт. Отмечается, что заплыв на 100 метров пловец преодолел ровно за одну минуту.
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