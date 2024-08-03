КНДР попросит РФ о помощи в ликвидации последствий наводнений, если потребуется

04 августа 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за готовность помочь в борьбе с потопами Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за соболезнования и поддержку после наводнений в стране. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, Трудовой партии Кореи, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину и правительству РФ», — сообщило ЦТАК. В сообщении подчеркнуто, что в трудные времена Ким Чен Ын ощутил особую связь с «настоящим другом». Пхеньян готов обратиться за помощью к Москве в случае необходимости в ходе устранения последствий стихийного бедствия. Это следует из заявления Ким Чен Ына о готовности запросить поддержку у «самых искренних друзей». Ранее Путин отправил телеграмму Ким Чен Ыну, в которой заверил, что Россия готова оказать помощь КНДР в связи с наводнениями на северо-западе страны. Заявление президента опубликовано на официальном сайте Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за соболезнования и поддержку после наводнений в стране. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, Трудовой партии Кореи, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину и правительству РФ», — сообщило ЦТАК. В сообщении подчеркнуто, что в трудные времена Ким Чен Ын ощутил особую связь с «настоящим другом». Пхеньян готов обратиться за помощью к Москве в случае необходимости в ходе устранения последствий стихийного бедствия. Это следует из заявления Ким Чен Ына о готовности запросить поддержку у «самых искренних друзей». Ранее Путин отправил телеграмму Ким Чен Ыну, в которой заверил, что Россия готова оказать помощь КНДР в связи с наводнениями на северо-западе страны. Заявление президента опубликовано на официальном сайте Кремля.