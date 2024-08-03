03 августа 2024

КНДР попросит РФ о помощи в ликвидации последствий наводнений, если потребуется

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за готовность помочь в борьбе с потопами Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за соболезнования и поддержку после наводнений в стране. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, Трудовой партии Кореи, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину и правительству РФ», — сообщило ЦТАК. В сообщении подчеркнуто, что в трудные времена Ким Чен Ын ощутил особую связь с «настоящим другом».

Пхеньян готов обратиться за помощью к Москве в случае необходимости в ходе устранения последствий стихийного бедствия. Это следует из заявления Ким Чен Ына о готовности запросить поддержку у «самых искренних друзей».

Ранее Путин отправил телеграмму Ким Чен Ыну, в которой заверил, что Россия готова оказать помощь КНДР в связи с наводнениями на северо-западе страны. Заявление президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за соболезнования и поддержку после наводнений в стране. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, Трудовой партии Кореи, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину и правительству РФ», — сообщило ЦТАК. В сообщении подчеркнуто, что в трудные времена Ким Чен Ын ощутил особую связь с «настоящим другом». Пхеньян готов обратиться за помощью к Москве в случае необходимости в ходе устранения последствий стихийного бедствия. Это следует из заявления Ким Чен Ына о готовности запросить поддержку у «самых искренних друзей». Ранее Путин отправил телеграмму Ким Чен Ыну, в которой заверил, что Россия готова оказать помощь КНДР в связи с наводнениями на северо-западе страны. Заявление президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...