Минздрав раскрыл число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области

Минздрав РФ: после атак ВСУ на Курскую область госпитализированы 19 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, лечение, здоровье, медицина, больница, реанимация, пациент, больничная койка
Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области госпитализированы 15 взрослых и четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«После обстрелов ВСУ в Курской области госпитализированы 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По оперативным данным, из-за обстрелов украинскими националистами травмы и ранения получили 31 человек, в тих числе шесть детей. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

Киевский режим предпринял масштабную провокацию в Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия. Они применяют, в том числе ракеты, которыми бьют по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Президент добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с представителями силовых ведомств, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области госпитализированы 15 взрослых и четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. «После обстрелов ВСУ в Курской области госпитализированы 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По оперативным данным, из-за обстрелов украинскими националистами травмы и ранения получили 31 человек, в тих числе шесть детей. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям. Киевский режим предпринял масштабную провокацию в Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия. Они применяют, в том числе ракеты, которыми бьют по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Президент добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с представителями силовых ведомств, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...