После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области госпитализированы 15 взрослых и четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
«После обстрелов ВСУ в Курской области госпитализированы 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое», —
По оперативным данным, из-за обстрелов украинскими националистами травмы и ранения получили 31 человек, в тих числе шесть детей. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.
Киевский режим предпринял масштабную провокацию в Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия. Они применяют, в том числе ракеты, которыми бьют по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Президент добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с представителями силовых ведомств, пишет RT.
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