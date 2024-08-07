Минздрав раскрыл число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области

Минздрав РФ: после атак ВСУ на Курскую область госпитализированы 19 человек

07 августа 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области госпитализированы 15 взрослых и четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. «После обстрелов ВСУ в Курской области госпитализированы 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По оперативным данным, из-за обстрелов украинскими националистами травмы и ранения получили 31 человек, в тих числе шесть детей. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям. Киевский режим предпринял масштабную провокацию в Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия. Они применяют, в том числе ракеты, которыми бьют по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Президент добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с представителями силовых ведомств, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области госпитализированы 15 взрослых и четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. «После обстрелов ВСУ в Курской области госпитализированы 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По оперативным данным, из-за обстрелов украинскими националистами травмы и ранения получили 31 человек, в тих числе шесть детей. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям. Киевский режим предпринял масштабную провокацию в Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия. Они применяют, в том числе ракеты, которыми бьют по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Президент добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с представителями силовых ведомств, пишет RT.