Гладков: ВСУ ударили сразу по трем населенным пунктам под Белгородом

ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области. По предварительным данным, жертв среди местного населения нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«По трём населённым пунктам области был нанесён удар. Предварительно, без пострадавших. В селе Николаевка Белгородского района от сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся легковой автомобиль, но пожар был оперативно ликвидирован», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Ясные Зори был поврежден частный дом в результате падения боеприпаса, а в городе Шебекино атака FPV-дрона привела к повреждению кровли многоквартирного жилого дома. Сотрудники МЧС приняли необходимые меры для ликвидации возгораний.
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