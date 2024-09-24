Сын подозреваемого в покушении на Трампа задержан за хранение детского порно

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Сын подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Оран Рут задержан за детскую порнографию, сообщили американские следователи
Сын подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Оран Рут задержан за детскую порнографию, сообщили американские следователи Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Сын Райана Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Оран Рут, задержан за хранение детской порнографии. Сообщение следователей передали в телеканале ABC News.

«Сын Райана Рута, человека, арестованного в связи со второй попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа, был взят под стражу по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии», — заявили в ABC News со ссылкой на следователей. Там отметили, что файлы с детской порнографией на устройствах Орана Рута было обнаружено в ходе обысков по делу о покушении.

Второе покушение на Трампа было совершено 15 сентября в его собственном гольф-клубе. Злоумышленник просунул дуло винтовки через ограждение, но выстрелил или нет — неясно. Секретные службы сорвали покушение, открыв огонь. Подозреваемый скрылся на автомобиле, но его задержали, сообщает 360.ru.

Предполагаемым подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Рут, судимый ранее преступник радикальных взглядов, «мечтающий об убийствах мировых лидеров». Об этом сообщает RT.

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Сын Райана Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Оран Рут, задержан за хранение детской порнографии. Сообщение следователей передали в телеканале ABC News. «Сын Райана Рута, человека, арестованного в связи со второй попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа, был взят под стражу по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии», — заявили в ABC News со ссылкой на следователей. Там отметили, что файлы с детской порнографией на устройствах Орана Рута было обнаружено в ходе обысков по делу о покушении. Второе покушение на Трампа было совершено 15 сентября в его собственном гольф-клубе. Злоумышленник просунул дуло винтовки через ограждение, но выстрелил или нет — неясно. Секретные службы сорвали покушение, открыв огонь. Подозреваемый скрылся на автомобиле, но его задержали, сообщает 360.ru. Предполагаемым подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Рут, судимый ранее преступник радикальных взглядов, «мечтающий об убийствах мировых лидеров». Об этом сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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