Сын подозреваемого в покушении на Трампа задержан за хранение детского порно

Сын Райана Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Оран Рут, задержан за хранение детской порнографии. Сообщение следователей передали в телеканале ABC News.
«Сын Райана Рута, человека, арестованного в связи со второй попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа, был взят под стражу по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии», — заявили в ABC News со ссылкой на следователей. Там отметили, что файлы с детской порнографией на устройствах Орана Рута было обнаружено в ходе обысков по делу о покушении.
Второе покушение на Трампа было совершено 15 сентября в его собственном гольф-клубе. Злоумышленник просунул дуло винтовки через ограждение, но выстрелил или нет — неясно. Секретные службы сорвали покушение, открыв огонь. Подозреваемый скрылся на автомобиле, но его задержали, сообщает 360.ru.
Предполагаемым подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Рут, судимый ранее преступник радикальных взглядов, «мечтающий об убийствах мировых лидеров». Об этом сообщает RT.
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