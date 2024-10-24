Президент Боливии прилетел в Казань на саммит БРИКС

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Лидер южноамериканской страны прилетел в Казань
Лидер южноамериканской страны прилетел в Казань Фото:

Президент Боливии Луис Арсе сообщил о своем прибытии в Казань для участия в XVI саммите БРИКС. Об этом лидер уведомил в своем официальном telegram-канале.

«Мы прилетели в Казань, чтобы принять участие в XVI саммите БРИКС с задачей закрепить результаты в пользу боливийского народа», — написал Арсе в Telegram. Политик также опубликовал фотографию, на которой его принимают в аэропорту с традиционными хлебом и солью.

Ранее Юрий Ушаков, помощник президента РФ, упоминал, что во время саммита в Казани президент Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч, включая встречу с президентом Боливии Луисом Арсе. Саммит стран БРИКС с участием лидеров государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о событии — в сюжете URA.RU.

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Президент Боливии Луис Арсе сообщил о своем прибытии в Казань для участия в XVI саммите БРИКС. Об этом лидер уведомил в своем официальном telegram-канале. «Мы прилетели в Казань, чтобы принять участие в XVI саммите БРИКС с задачей закрепить результаты в пользу боливийского народа», — написал Арсе в Telegram. Политик также опубликовал фотографию, на которой его принимают в аэропорту с традиционными хлебом и солью. Ранее Юрий Ушаков, помощник президента РФ, упоминал, что во время саммита в Казани президент Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч, включая встречу с президентом Боливии Луисом Арсе. Саммит стран БРИКС с участием лидеров государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о событии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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