Боррель похвастался, что побывал на первой линии обороны ВСУ

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что съездил на первую линию обороны ВСУ. Поездка прошла в рамках прощального визита на Украину перед выходом на пенсию.
«У меня была возможность посетить первые линии оборонительных укреплений вблизи границы», — написал Боррель в соцсети X. Он заявил, что убедился «в силе и стойкости украинской армии».
Пост дипломат сопроводил фотографиями с военнослужащими ВСУ. На какой именно границе побывал Боррель, не уточняется. Ранее глава Евродипломатии рассказывал, что ночевал в бомбоубежище в Киеве. Это была последняя поездка Борреля на Украину. 1 декабря он уходит на пенсию. Его место может занять бывший премьер Эстонии Кая Каллас.
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