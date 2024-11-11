Боррель похвастался, что побывал на первой линии обороны ВСУ

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Жозеп Боррель последний раз съездил на Украину в качестве главы Евродипломатии
Жозеп Боррель последний раз съездил на Украину в качестве главы Евродипломатии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что съездил на первую линию обороны ВСУ. Поездка прошла в рамках прощального визита на Украину перед выходом на пенсию.

«У меня была возможность посетить первые линии оборонительных укреплений вблизи границы», — написал Боррель в соцсети X. Он заявил, что убедился «в силе и стойкости украинской армии». 

Пост дипломат сопроводил фотографиями с военнослужащими ВСУ. На какой именно границе побывал Боррель, не уточняется. Ранее глава Евродипломатии рассказывал, что ночевал в бомбоубежище в Киеве. Это была последняя поездка Борреля на Украину. 1 декабря он уходит на пенсию. Его место может занять бывший премьер Эстонии Кая Каллас. 

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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что съездил на первую линию обороны ВСУ. Поездка прошла в рамках прощального визита на Украину перед выходом на пенсию. «У меня была возможность посетить первые линии оборонительных укреплений вблизи границы», — написал Боррель в соцсети X. Он заявил, что убедился «в силе и стойкости украинской армии».  Пост дипломат сопроводил фотографиями с военнослужащими ВСУ. На какой именно границе побывал Боррель, не уточняется. Ранее глава Евродипломатии рассказывал, что ночевал в бомбоубежище в Киеве. Это была последняя поездка Борреля на Украину. 1 декабря он уходит на пенсию. Его место может занять бывший премьер Эстонии Кая Каллас. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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