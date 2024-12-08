Стало известно, почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Рабочий день 28 декабря останется полноценным рабочим днем, поскольку выходной был перенесен на 30 декабря, чтобы удлинить сделать новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказал директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев.
«Двадцать восьмое декабря, суббота — рабочий день в этом году. Выходной был перенесен, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных. Тем не менее, в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки», — цитирует РИА Новости.
Согласно последним изменениям в постановлении правительства, 31 декабря объявлен нерабочим днем. Выходной с 7 января перенесен на эту дату.
В Госдуме объяснили, как будет оплачиваться работа с 1 по 8 января. Если сотрудник выходит на работу в праздничные дни, работодатель должен оплатить труд в двойном размере, сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сообщает MK.RU. При этом если работа в праздники выходит за нормированный рабочий день, она должна оплачиваться по дополнительным часам или по двойной ставке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.