УАЗ повысил цены на ряд автомобилей

Ульяновский автозавод (УАЗ) объявил о повышении цен на свои автомобили модельного года 2025. Согласно новым прайс-листам, стоимость внедорожников УАЗ увеличилась на 70-80 тысяч рублей по сравнению с прошлогодними моделями.
«В частности, внедорожник УАЗ „Патриот“ 2025 года в младшей комплектации Base ИКАР стоит 1,78 млн рублей против 1,7 млн рублей за прошлогодний „Патриот“ с тем же оснащением», — передает данные «Газета.Ru». С пакетом Limited тот же автомобиль стоит 2,04 млн рублей против 1,96 млн рублей за машину 2024 года.
С началом нового года стоимость УАЗ «Пикап» возросла на 80 тысяч рублей. Цена внедорожника Hunter также увеличилась на 70 тысяч рублей с обновлением модельного ряда. Теперь базовая модель 2025 года оценивается в 1,6 миллиона рублей, в то время как предыдущая цена составляла 1,53 миллиона рублей за автомобиль с двигателем «Евро-5». Модификация «Экспедиция», оснащенная силовыми бамперами, верхним багажником и лебедкой, теперь стоит 1,91 миллиона рублей, что на 70 тысяч рублей больше по сравнению с предыдущей ценой в 1,84 миллиона рублей.
Ранее агентство «Автостат» сообщило о возможности увеличения стоимости автомобилей на 10-30% к 2025 году в зависимости от колебаний курса рубля. Генеральный директор Сергей Целиков указал, что цены на автомобили могут вырасти на треть, если курс доллара достигнет уровня в 120 рублей.
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