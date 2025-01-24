Задержан командир воздушного судна гражданской авиации по делу о госизмене

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ФСБ задержала летчика по подозрению в госизмене
ФСБ задержала летчика по подозрению в госизмене Фото:

В Краснодарском крае силовыми структурами был задержан командир воздушного судна гражданской авиации. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ по региону. 

«Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене», — передают журналисты РИА Новости. Они  ссылаются на источники из спецслужб.

По их данным задержанный через интернет переводил рубли на криптовалюту. Затем полученные средства он направлял в поддержку ВСУ.

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В Краснодарском крае силовыми структурами был задержан командир воздушного судна гражданской авиации. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ по региону.  «Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене», — передают журналисты РИА Новости. Они  ссылаются на источники из спецслужб. По их данным задержанный через интернет переводил рубли на криптовалюту. Затем полученные средства он направлял в поддержку ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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