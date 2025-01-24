Задержан командир воздушного судна гражданской авиации по делу о госизмене

В Краснодарском крае силовыми структурами был задержан командир воздушного судна гражданской авиации. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ по региону.
«Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене», — передают журналисты РИА Новости. Они ссылаются на источники из спецслужб.
По их данным задержанный через интернет переводил рубли на криптовалюту. Затем полученные средства он направлял в поддержку ВСУ.
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