Незаконные ларьки на Муринской дороге в Петербурге снесут по требованию Прокуратуры

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что на земельном участке возле жилых домов по Муринской дороге незаконно размещены 14 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщила Прокуратура г. Санкт-Петербурга.
«Проверка показала, что общество с ограниченной ответственностью без согласования с Комитетом по градостроительству и архитектуре разместило на земельном участке вблизи жилых домов 14 и 16 по Муринской дороге нестационарные торговые объекты. При этом проект благоустройства их элементов не согласовывался», — рассказали в официальном telegram-канале Прокуратуры Санкт-Петербурга. Прокуратура Красногвардейского района инициировала проверку соблюдения земельного законодательства после жалобы местного жителя.
В ответ на выявленные нарушения прокурор района подал иск в суд с требованием о демонтаже этих объектов. Исковое заявление в настоящее время находится на рассмотрении, и ожидается, что суд поддержит требования прокуратуры в интересах общественного порядка и соблюдения законодательства.
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