«Метрострой» начал строительство административного корпуса для станции метро «Каретная»

Компания «Метрострой Северной столицы» активно приступает к подготовке строительства новой станции метро «Каретная». В рамках этого проекта объявлен тендер на проектирование и возведение административного комплекса. Об этом стало известно «Фонтанке».
«Конкурс на проектирование, изготовление и монтаж трехэтажного административно-бытового комплекса на стройплощадке объявили на прошлой неделе, максимальная цена — 46 млн рублей. Разместиться в нем должен инженерно-технический персонал. Закончить надо к июлю 2025 года», — пишет «Фонтанка».
Строительный участок находится на западной стороне Тамбовской улицы, что станет ключевым местом для развития инфраструктуры района. Станция «Каретная» станет одной из важных точек на коричневой линии метро, соединяющей «Путиловскую» и «Обводный канал-2». На данный момент, работы ведутся в тестовом режиме, но вскоре ожидается полноценный запуск строительства.
Станция «Каретная» вместе с «Броневой», «Заставской» и «Боровой» станут новыми остановками на расширяемой коричневой линии. Ввод в эксплуатацию этих станций запланирован на период с 2030 по 2033 год. Некоторые из них будут функционировать как транзитные, без выходов на поверхность, что позволит оптимизировать движение по городу и уменьшить транспортную нагрузку на центральные районы.
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