Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российское вооружение, испытанное в условиях СВО, значительно усовершенствованно. По его словам, после завершения украинского конфликта российское оружие будет пользоваться высоким спросом на мировом рынке.
«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно не только эффективно показало себя в боевых условиях, но и было доведено до совершенства», — заявил Шойгу журналистам ТАСС.
Секретарь Совбеза РФ уточнил, что речь идет о таких системах, как зенитные ракетные системы С-400 и С-500, а также ЗРК «Панцирь». Кроме того, значительные улучшения коснулись ударных беспилотников и модернизированной бронетехники, включая танки Т-90 и Т-80.
В ходе специальной военной операции Россия, несмотря на санкции, добилась значительных успехов в технологическом развитии и укреплении своих позиций на международной арене. Это время ознаменовалось активной модернизацией вооружений и боевой техники, что позволило значительно увеличить их эффективность и конкурентоспособность на мировом рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.