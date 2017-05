Журналисты узнали, сколько стоит провести четыре часа с Роналду

15:29 11 мая 2017 2

Роналду открыт для предложений ФОТО: Flickr

В СМИ прошла информация о том, что любой человек может провести с Криштьяну Роналду четыре часа, заплатив 920 тысяч фунтов, приводит издание The Mirror выдержки из книги «Грязный футбольный бизнес» (Football Leaks: The Dirty Business of Football).

Известно, что компания из Саудовской Аравия уже пользовалась услугами известного футболиста. За такие деньги им разрешили написать два поста в социальных сетях, получить несколько футболок с автографом Криштиану и устроить с ним фотосессию, сообщает RT. И вишенка на торте: один день компания могла использовать лик Роналду в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым спортсменом и первым мужчиной, которому удалось набрать 100 млн подписчиков в социальной сети Instagram.