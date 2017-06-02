Губернатор Московской области предложил молиться из-за неурожая

21:28 02 июня 2017 0

Жителям Подмосковья придется молиться из-за проблем с урожаем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил «молиться» из-за проблем с урожаем в регионе. Глава Подмосковья признал, что у властей нет никакой подстраховки.

Об этом Воробьем заявил во время Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможных мерах по преодолению проблем с урожаем. «Конечно, молиться. Ну, а какая еще может быть страховка? Экстремально низкая температура. А что мы можем сделать? Холодно, заморозки, это чревато тем, что будет не очень хороший урожай, скажем так», — цитирует губернатор Московской области «Эхо Москвы».

Проблемы с урожаем в Подмосковье связаны также с высоким уровнем влажности. «Прогноз погоды пришел на третье число: и мокрый снег, и опять очень низкая температура. Надеемся, что всей продет, что все будет нормально, но ситуация непростая», — добавил Воробьев. Ранее на форуме в Санкт-Петербурге глава Подмосковья анонсировал, что в регионе будут производить сыр с белой плесенью и моцареллу, напоминает «Национальная служба новостей».