Карелия срывает выполнение «майских указов» Путина из-за нехватки денег

21:07 19 октября 2017 0

Президент издал серию указов в мае 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Карелия оказалась первым российским регионом, власти которого пожаловались на нехватку средств для выполнения «майских указов» президента России Владимира Путина.

Региональное правительство обратилось к федеральным властям с просьбой о дополнительном финансировании. В сентябре власти Карелии заявили, что региону не хватает 783 миллиона рублей для того, чтобы повысить зарплаты бюджетникам. Как пишет РБК, другие субъекты федерации смогли найти деньги, чтобы выполнить все «майские указы» президента.

В карельском Министерстве финансов подчеркнули, что в этом году региональная казна недополучила доходы по налогу на прибыль. Кроме того, нехватка средств связана с большим государственным долгом республики. По словам экспертов, госдолг Карелии является одним из самых высоких в стране.

Напомним, что в мае 2012 года, вступая в должность президента, Владимир Путин подписал серию указов, имеющих социальную направленность.