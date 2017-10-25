{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Досье на сменщика Буркова, врио омского губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
20:17  25 октября 2017 0

«Хотелось бы, чтобы их не было». Собянин придумал, как избавиться от мигрантов

Праймериз
Сергей Собянин собирается ограничить число мигрантов в столицеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ограничить поток мигрантов в столицу ростом платы за трудовой патент. Повысить плату за патент власти столицы могут уже в этом году.

Собянин заявил, что ему бы хотелось, чтобы «мигрантов в Москве не было», а все работы в городе выполняли сами москвичи.

«Но у нас два миллиона — профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически заполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники», — предложил Сергей Собянин во время отчета перед депутатами Мосгордумы.

Градоначальник, как пишет ТАСС, не стал уточнять, насколько нужно повысить плату. Он отметил, что в данный момент на 20 тысяч безработных москвичей, официально зарегистрированных в городе, выставлено предложений о работе на 170 тысяч человек.

По словам Собянина, сегодня мигранты приносят в бюджет Москвы больше, чем нефтяная компания, но он считает, что количество приезжих в столицу России нужно оптимизировать.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров