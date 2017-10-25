Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ограничить поток мигрантов в столицу ростом платы за трудовой патент. Повысить плату за патент власти столицы могут уже в этом году.
Собянин заявил, что ему бы хотелось, чтобы «мигрантов в Москве не было», а все работы в городе выполняли сами москвичи.
«Но у нас два миллиона — профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически заполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники», — предложил Сергей Собянин во время отчета перед депутатами Мосгордумы.
Градоначальник, как пишет ТАСС, не стал уточнять, насколько нужно повысить плату. Он отметил, что в данный момент на 20 тысяч безработных москвичей, официально зарегистрированных в городе, выставлено предложений о работе на 170 тысяч человек.
По словам Собянина, сегодня мигранты приносят в бюджет Москвы больше, чем нефтяная компания, но он считает, что количество приезжих в столицу России нужно оптимизировать.