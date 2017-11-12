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12 ноября 2017
11 ноября 2017
09:53  12 ноября 2017 0

Россияне влезают в новые кредиты из-за Крыма

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , море берег, пляж, ребёнок на берегу, резиновый кит, синий кит
Россияне брали кредиты, чтобы провести отпуск у моряФото: depositphotos.com © URA.RU
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В российских банках и микрофинансовых организациях (МФО) зафиксирован рост спроса на «отпускные» займы. При этом, отдохнувшие на курортах россияне уже не стремятся погасить кредиты — каждый пятый такой займ оказывается просроченным.

По статистике МФО «Домашние деньги», доля займов на путешествия может доходить до 10% в сезон, при этом большинству россиян нужны деньги, чтобы отправиться на ближайшие морские курорты, пишет «Газета.Ru». «Практически 80% собирались на море, однако рассматривали для путешествия российские курорты — чаще всего клиенты МФО собирались в Крым, Анапу, Сочи — 75%, 25% — Турцию. При этом туры покупались за несколько дней со скидкой», — комментирует директор МФО Андрей Бахвалов.

Уставшим от рутины россиянам большой объем кредитов выдают также в банках. Этим летом спрос на «курортные займы», как отмечают в кредитных организациях, вырос с 1 до 4%. В компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» утверждают, что 10% от объема необеспеченного кредитования приходится на оплату туров в кредит, что составляет порядка 500-600 млрд рублей. При этом чаще всего поездки клиенты банков оплачивают за счет кредита наличными без указания цели, или просто пользуясь лимитом по кредитной карточке, объясняют в компании.

Специалисты отмечают, что возвращают кредиты на путешествия россияне не очень охотно. Просрочка по таким займам составляет 15-20% против 12% в среднем в сегменте необеспеченного кредитования. «Съездив на море и отдохнув, клиент возвращается домой, где его ждет ежемесячный платеж, но при этом стимула оплачивать нет», — резюмируют в «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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