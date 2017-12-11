В Европе опасаются «экстремистов с Северного Кавказа»

09:14 11 декабря 2017 0

В Германии говорят о повышенной степени угрозы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Германии заявили о растущей угрозе, исходящей от исламистов с Северного Кавказа, «закаленных в боях» в Сирии и Ираке. Об этом заявил глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Ханс-Георг Масен.

«Экстремисты с Северного Кавказа, по всей видимости, участвовали в столкновениях в Сирии и Ираке. Они закалены в боях и таят в себе высокий потенциал угрозы», — цитирует Мансена РИА «Новости». Он добавил, что их число в Германии составляет около 500 человек, они сосредоточены в основном в Берлине и Бранденбурге. Глава контрразведки ФРГ также отметил рост общего числа «салафитов в Германии», назвав это «особым вызовом для ведомства по защите конституции».

Ранее СМИ подсчитали, сколько россиян погибло в Сирии с начала 2017 года. Речь идет как минимум о 131 гражданине России.