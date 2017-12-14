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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:17  14 декабря 2017 0

Кремль по Telegram-каналам составляет дайджесты для Путина

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Песков считает, что при передаче информации через Telegram-каналы идет «потеря качества»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кремль анализирует Telegram-каналы, составляя краткие аннотации к новостям для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не ведем Telegram-каналы, мы их читаем. Мы пытаемся их анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты», — заявил Песков в эфире «России-24». Он также добавил, что высокой скорости преподнесения новостей предпочитает более вдумчивую, проверенную, аналитическую и солидную информацию.

Ранее основатель популярного мессенджера Павел Дуров рассказал о блокировке более 8,5 тысячи Telegram-каналов в октябре этого года. В качестве причин были озвучены связи с террористическими группировками, публичная пропаганда насилия.

Ксения Томашова
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