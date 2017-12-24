Пресс-секретарь главы государства мастерски сохранил интригу
Владимир Путин выступит с ежегодным обращением к Федеральному собранию до президентских выборов, которые состоятся 18 марта 2018 года. Конкретная дата выступления пока остается неизвестной.
«Будет до выборов», — цитирует РБК слова Дмитрия Пескова. Месяц и число, когда парламентарии соберутся в Москве, чтобы выслушать главу государства, он не назвал.
Послание президента Федеральному собранию является ежегодным обращением лидера страны к представителям обеих палат парламента — Госдумы и Совета Федерации. Документ отражает видение главой государства стратегической линии развития России.