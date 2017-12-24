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Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
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25 декабря 2017
24 декабря 2017
21:51  24 декабря 2017 0

В Кремле сообщили, когда Путин обратится к Федеральном собранию. Но сохранили интригу

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь главы государства мастерски сохранил интригуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин выступит с ежегодным обращением к Федеральному собранию до президентских выборов, которые состоятся 18 марта 2018 года. Конкретная дата выступления пока остается неизвестной.

«Будет до выборов», — цитирует РБК слова Дмитрия Пескова. Месяц и число, когда парламентарии соберутся в Москве, чтобы выслушать главу государства, он не назвал.

Послание президента Федеральному собранию является ежегодным обращением лидера страны к представителям обеих палат парламента — Госдумы и Совета Федерации. Документ отражает видение главой государства стратегической линии развития России.

Владимир Васин
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