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03 января 2018
02 января 2018
Главные новости Москвы
08:35  03 января 2018 9

В США указали на слабости России в войне с равным соперником

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, ракетный комплекс, баллистическая ракета, ракеты, пусковая установка
Россия сильна только ядерным оружием, уверены в СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

В случае военного конфликта с равным соперником Россия будет избегать генерального сражения, стараясь как можно скорее выйти из войны из-за слабости неядерных вооружений. Об этом заявили аналитики американского исследовательского центра RAND.

В докладе эксперты изложили сильные и слабые стороны российской армии. «Учитывая слабость неядерных вооруженных сил РФ в длительном противостоянии с равным или почти равным противником, Россия попытается использовать стратегию непрямых действий и асимметричные ответы в разных измерениях ведения боя с целью отыграть вероятный дисбаланс», — считают аналитики RAND.

Главным козырем Москвы американские эксперты называют ядерное оружие. При этом они отмечают, что Россия не сможет использовать его в ответ на неядерную атакую. Кроме того, аналитики считают, что российские власти не хотят столкновения с равным по силе противником.

Ранее Минобороны РФ показало уникальный бронеавтомобиль для ВДВ. Машина оборудована современным вооружением и способна десантироваться на парашюте, пишет «Федеральное агентство новостей».

Олег Теплоухов
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