Программа «Первого канала» станет продуктовым брендом

Бренд «Жить здорово», под которым выходит программа с Еленой Малышевой на «Первом канале», планируется использовать для производства продуктов в сегменте здорового питания. Товары под этой маркой могут появиться на полках магазинов до конца первого квартала 2018 года.
Договор заключили ООО «Купецкий дом «Посадъ» (входит в ассоциацию «Руспродсоюз») с правообладателем бренда ООО «ПМ Партнеры» (принадлежит Малышевой и продюсеру Алексею Пиманову), пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя гендиректора «Посада» Сергея Сучилина. Сама телеведущая пока не комментирует информацию, однако известно, что договор носит долгосрочный характер. За использование узнаваемого словосочетания в названии бренда «Посад» будет платить правообладателям.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сообщил, что годовой объем рынка продуктов для здорового питания в России превышает 870 млрд рублей. Более 70% потребителей обращают внимание на состав продуктов, поэтому спрос на товары с «чистой этикеткой» растет.