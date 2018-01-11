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11 января 2018
07:55  11 января 2018 2

Программа «Первого канала» станет продуктовым брендом

Здоровое питание от GoodFoodЪ и Diet Art. Екатеринбург, салат
Объем рынка продуктов для здорового питания приближается к триллиону рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бренд «Жить здорово», под которым выходит программа с Еленой Малышевой на «Первом канале», планируется использовать для производства продуктов в сегменте здорового питания. Товары под этой маркой могут появиться на полках магазинов до конца первого квартала 2018 года.

Договор заключили ООО «Купецкий дом «Посадъ» (входит в ассоциацию «Руспродсоюз») с правообладателем бренда ООО «ПМ Партнеры» (принадлежит Малышевой и продюсеру Алексею Пиманову), пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя гендиректора «Посада» Сергея Сучилина. Сама телеведущая пока не комментирует информацию, однако известно, что договор носит долгосрочный характер. За использование узнаваемого словосочетания в названии бренда «Посад» будет платить правообладателям.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сообщил, что годовой объем рынка продуктов для здорового питания в России превышает 870 млрд рублей. Более 70% потребителей обращают внимание на состав продуктов, поэтому спрос на товары с «чистой этикеткой» растет.

Иван Антонов
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