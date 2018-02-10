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10 февраля 2018
09 февраля 2018
01:21  10 февраля 2018 0

Суд в Париже продлил арест художнику Павленскому

Стрит-арт пермского художника Александра Жунева, посвященная художнику-акционисту Павленскому. Москва, стрит-арт, павленский петр
Петр Павленский проведет под арестом еще четыре месяцаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд в Париже продлил на четыре месяца арест российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, обвиняемого в уничтожении имущества опасным способом. Об этом журналистам рассказал его адвокат Доминик Бейретер-Минков.

Заседание, как пишет RT, проходило в закрытом режиме. Такое решение в суде объяснили недостаточной вместимостью помещений. Сторона защиты будет обжаловать продление ареста и предполагает, что рассмотрение апелляции состоится через три недели.

Новость по теме
Павленский объяснил, зачем поджег Банк Франции

Петр Павленский, напомним, поджег 16 октября 2017 года здание Банка Франции, после чего его задержали вместе с супругой. Спустя пару дней художника перевели в тюремный психиатрический диспансер, а на следующий день ему предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества «опасным для окружающих способом».

6 ноября суд оставил семейную пару под стражей из-за опасения, что они снова могут поджечь банк. Заседание также проходило в закрытом режиме, из-за чего Павленский объявил сухую голодовку. В начале января его жену отпусти? ли на свободу.

Сергей Демин
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