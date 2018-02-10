Суд в Париже продлил арест художнику Павленскому

01:21 10 февраля 2018 0

Петр Павленский проведет под арестом еще четыре месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд в Париже продлил на четыре месяца арест российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, обвиняемого в уничтожении имущества опасным способом. Об этом журналистам рассказал его адвокат Доминик Бейретер-Минков.

Заседание, как пишет RT, проходило в закрытом режиме. Такое решение в суде объяснили недостаточной вместимостью помещений. Сторона защиты будет обжаловать продление ареста и предполагает, что рассмотрение апелляции состоится через три недели.

Петр Павленский, напомним, поджег 16 октября 2017 года здание Банка Франции, после чего его задержали вместе с супругой. Спустя пару дней художника перевели в тюремный психиатрический диспансер, а на следующий день ему предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества «опасным для окружающих способом».

6 ноября суд оставил семейную пару под стражей из-за опасения, что они снова могут поджечь банк. Заседание также проходило в закрытом режиме, из-за чего Павленский объявил сухую голодовку. В начале января его жену отпусти? ли на свободу.