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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости 
04:58  20 февраля 2018 2

На стадионах и в фан-зонах ЧМ-2018 будут продавать пиво и шампанское

Матч Россия-Бельгия, трансляция в ЦПКиО. Екатеринбург, пьет пиво
Продукцию партнеров FIFA можно будет купить только в пластиковой посудеФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Ограничения по продаже алкоголя в дни подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года будут вводиться во всех принимающих городах. При этом запреты не будут носить глобального характера. Кроме того, все запреты и ограничения не будут касаться «спонсорского» алкоголя.

Как сообщают «Известия», в разных регионах ограничительные меры будут отличаться друг от друга, однако практически везде в дни проведения матчей спиртное в стеклянной таре продаваться не будет. Правда, касаться это будет лишь стадионов и фан-зон, а также определенного радиуса вокруг них. Время и радиус действия ограничений регионы определяют самостоятельно.

Сейчас региональные органы власти прорабатывают местные нормативные акты в части данного вопроса. Так, уже известно, что в Санкт-Петербурге продажи алкоголя будут прекращаться накануне матча в двухкилометровом радиусе от стадиона и фан-зоны. В Екатеринбурге продажи алкоголя будут прекращаться за три часа до матча и возобновятся через час после окончания игры. При этом ограничения не коснутся точек общественного питания. Радиус «запретной зоны» пока не определен.

В Саранске решили не заниматься дополнительным законотворчеством, а руководствоваться уже имеющимся документом, в соответствии с которым реализация любого алкоголя в любой таре будет под запретом за два часа до массового мероприятия и еще в течение двух часов после него. В Сочи радиус «запретной зоны» и вовсе ограничат 500 метрами. Как будут ограничивать продажи алкоголя в других регионах — Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Казани — пока не раскрывается. Однако уже известно: ограничений на продажу продукции компаний — партнеров FIFA не будет в принципе. Там, где местные власти хотели ввести жесткий «сухой закон», придется пересмотреть документы, дополнив их формулировкой «за исключением продукции компаний-партнеров FIFA». Тем не менее, поскольку по российским законам стеклянная тара на стадионах запрещена, торговать будут «в пластике».

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В настоящее время подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии.

Евгений Александров
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