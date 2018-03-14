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14 марта 2018
08:39  14 марта 2018 1

Отток капитала из России удвоился с начала года

Клипарт. Деньги и прочее., выход, кризис, доллар, деньги
За февраль российские фонды потеряли более 100 млн долларовФото: Александр Елизаров © URA.RU

Чистый отток капитала из России за январь — февраль 2018 года составил 9,8 млрд долларов. Показатель вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка.

Частный сектор стал вывозить больше капитала в связи с «ростом иностранных активов прочих секторов». По данным ЦБ, международные резервы страны в первые два месяца 2018 года увеличились на 23,7 млрд долларов против 15,4 млрд долларов за тот же период в прошлом году. Профицит счета текущих операций платежного баланса в январе—феврале текущего года составил 20,8 млрд долларов по сравнению с 14,5 млрд долларов за аналогичный период 2017 года.

Февраль 2018 года стал неудачным с точки зрения оттока иностранных инвестиций из России. За этот месяц российские фонды потеряли более 100 млн долларов.

Отметим, летом 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отток капитала из-за рубежа в России конъюктурным процессом, писал портал Newinform.com. Советник президента РФ Сергей Глазьев позже заявил, что «Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 трлн долларов», как пишут argumenti.ru.

Ольга Кулакова
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